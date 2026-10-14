Resultado de Baloto y Revancha: sorteo hoy miércoles 14 de octubre de 2026

El Baloto y Baloto Revancha realizan este miércoles, 16 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar las combinaciones ganadoras y quedarse con los premios acumulados.

Números ganadores del Baloto y Revancha

La combinación ganadora del Baloto de este miércoles, 16 de octubre de 2026 es:

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Baloto

xxx Super Balota: xx

Revancha

xxx Super Balota: xx

¿Cuánto está acumulado el Baloto y Revancha?

Para este miércoles, 16 de octubre, el acumulado del Baloto fue de $14.800 millones.

Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.800 millones

Ambos valores corresponden a los montos disponibles para esta jornada. El acumulado de cada modalidad puede aumentar para los siguientes sorteos cuando no se registra un ganador en la categoría principal.

¿Cómo reclamar el premio?

Todos los premios se pueden reclamar en los puntos de venta a nivel nacional a través de las redes de aliados SuRed y SuperGIROS, presentando el tiquete en PDF impreso junto con el documento de identidad en los puntos SuRed y SuperGIROS, para más información consulta el procedimiento para pago de premiosen la página oficial de Baloto sección: Procedimiento de pago de premios.