En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papa León XIV
Protesta en Colombia
Eva Ferrer
El Campín
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado de Baloto y Revancha: sorteo hoy miércoles 14 de octubre de 2026

Resultado de Baloto y Revancha: sorteo hoy miércoles 14 de octubre de 2026

Consulte los números ganadores del Baloto y Revancha del miércoles, 14 de octubre de 2026, el número de ganadores, los premios entregados y los acumulados.

Sorteo de Baloto y Revancha.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

El Baloto y Baloto Revancha realizan este miércoles, 16 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar las combinaciones ganadoras y quedarse con los premios acumulados.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Números ganadores del Baloto y Revancha

La combinación ganadora del Baloto de este miércoles, 16 de octubre de 2026 es:

Últimas noticias

Sorteo de la Lotería del Meta.jpg
Juegos de azar

Lotería del Meta: resultados del sorteo hoy miércoles 14 de octubre de 2026

Sorteo de la Lotería del Valle.jpg
Juegos de azar

Lotería del Valle: resultados del sorteo hoy miércoles 14 de octubre de 2026

Publicidad

Baloto

  • xxx Super Balota: xx

Revancha

  • xxx Super Balota: xx

¿Cuánto está acumulado el Baloto y Revancha?

  • Para este miércoles, 16 de octubre, el acumulado del Baloto fue de $14.800 millones.
  • Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.800 millones

Ambos valores corresponden a los montos disponibles para esta jornada. El acumulado de cada modalidad puede aumentar para los siguientes sorteos cuando no se registra un ganador en la categoría principal.

¿Cómo reclamar el premio?

Todos los premios se pueden reclamar en los puntos de venta a nivel nacional a través de las redes de aliados SuRed y SuperGIROS, presentando el tiquete en PDF impreso junto con el documento de identidad en los puntos SuRed y SuperGIROS, para más información consulta el procedimiento para pago de premiosen la página oficial de Baloto sección: Procedimiento de pago de premios.

Relacionados

Baloto

Publicidad

Publicidad

Publicidad