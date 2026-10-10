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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, resultado sorteo 2720 del sábado 10 de octubre de 2026

Baloto y Revancha, resultado sorteo 2720 del sábado 10 de octubre de 2026

Consulte los números ganadores del Baloto y Revancha del sábado, 10 de octubre de 2026, el número de ganadores, los premios entregados y los acumulados.

premio Baloto.jpg
Premio Baloto.
Foto: Baloto, Freepik.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

El Baloto y Baloto Revancha realizan este sábado, 10 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar las combinaciones ganadoras y quedarse con los premios acumulados.

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Números ganadores del Baloto y Revancha

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La combinación ganadora del Baloto de este sábado, 10 de octubre de 2026 es:

Baloto

  • 25 - 24 - 18 - 15 - 42 Super Balota: 03.

Revancha

  • 11 - 20 - 02 - 42 - 10 Super Balota: 05.

¿Cuánto está acumulado el Baloto y Revancha?

  • Para este sábado, 10 de octubre, el acumulado del Baloto fue de $14.400 millones.
  • Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.600 millones

Ambos valores corresponden a los montos disponibles para esta jornada. El acumulado de cada modalidad puede aumentar para los siguientes sorteos cuando no se registra un ganador en la categoría principal.

¿Cómo reclamar el premio?

Todos los premios se pueden reclamar en los puntos de venta a nivel nacional a través de las redes de aliados SuRed y SuperGIROS, presentando el tiquete en PDF impreso junto con el documento de identidad en los puntos SuRed y SuperGIROS, para más información consulta el procedimiento para pago de premiosen la página oficial de Baloto sección: Procedimiento de pago de premios.

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