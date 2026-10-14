Lotería del Valle: resultados del sorteo hoy miércoles 14 de octubre de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo número 4870 el miércoles 14 de octubre de 2026, dejando diferentes premios entre los participantes. El premio mayor quedó en manos del número XXXX, de la serie XXX.

Además del premio principal, el sorteo entregó varios premios secos, con montos que alcanzaron los $500 millones.

Publicidad

Resultados de los premios secos de la Lotería del Valle

Estos son los números y series ganadoras en las principales categorías del sorteo:

¿Cómo verificar si ganó la Lotería del Valle?

Las personas que compraron un billete para el sorteo del 14 de octubre de 2026 deben revisar tanto el número como la serie y compararlos con los resultados correspondientes.



Para determinar si un billete obtuvo el premio mayor o alguno de los premios secos, es necesario que los datos coincidan con los registrados en el sorteo.

La Lotería del Valle cuenta con canales oficiales en los que se puede consultar el listado completo de resultados y conocer las instrucciones para verificar y reclamar los premios.

Los sorteos de esta lotería se realizan habitualmente los miércoles en horas de la noche. Por ello, antes de iniciar cualquier trámite relacionado con un posible premio, se recomienda confirmar los resultados y las condiciones de reclamación a través de los canales oficiales de la entidad.