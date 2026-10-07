Lotería del Valle: resultados del sorteo hoy miércoles 7 de octubre de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo número 4869 el miércoles 7 de octubre de 2026, dejando varios premios entre sus participantes. El premio mayor correspondió al número 6416, de la serie 068.

Además del premio principal, el sorteo entregó diferentes premios secos, con valores que llegaron hasta los $500 millones.

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Resultados de los premios secos de la Lotería del Valle

Estos fueron los números y series que resultaron ganadores en las diferentes categorías del sorteo:

¿Cómo verificar si ganó la Lotería del Valle?

Las personas que adquirieron un billete para el sorteo del 7 de octubre de 2026 deben comparar cuidadosamente el número y la serie con los resultados oficiales.



Para determinar si un billete obtuvo el premio mayor o alguno de los premios secos, ambos datos deben coincidir con los registrados en el sorteo correspondiente.

La Lotería del Valle dispone de canales oficiales para consultar el listado completo de resultados, así como las indicaciones relacionadas con la verificación y el proceso para reclamar los premios.

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Los sorteos de esta lotería se realizan habitualmente los miércoles en horas de la noche. Por eso, antes de iniciar cualquier trámite relacionado con un posible premio, se recomienda confirmar la información en los canales oficiales de la entidad.