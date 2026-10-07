En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fondo Milagro
Fomag
Lionel Messi
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Valle: resultados del sorteo hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Lotería del Valle: resultados del sorteo hoy miércoles 7 de octubre de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo 4869 este 7 de octubre de 2026 con un premio mayor de $9.000 millones.

Logo oficial de la Lotería del Valle sobre fondo blanco, con la palabra "Valle" escrita dentro de balotas de colores rojo, verde y amarillo.
Consulte aquí los números ganadores y el premio mayor de la Lotería del Valle
Foto: Lotería del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo número 4869 el miércoles 7 de octubre de 2026, dejando varios premios entre sus participantes. El premio mayor correspondió al número 6416, de la serie 068.

Premio mayor de la Lotería del Valle - 7 de octubre.png

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Además del premio principal, el sorteo entregó diferentes premios secos, con valores que llegaron hasta los $500 millones.

Últimas noticias

Logo de la Lotería del Meta, La llanerita de los colombianos, consulta de resultados de sorteos en Colombia.
Juegos de azar

Lotería del Meta: resultados del sorteo hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Logo oficial de la Lotería de Manizales con el eslogan "Para ganarla hay que comprarla" y el sello dorado de EMSA, sobre un fondo blanco con la silueta difuminada de una mujer sonriendo y confeti dorado
Juegos de azar

Lotería de Manizales: resultados del sorteo hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Publicidad

Resultados de los premios secos de la Lotería del Valle

Estos fueron los números y series que resultaron ganadores en las diferentes categorías del sorteo:

¿Cómo verificar si ganó la Lotería del Valle?

Las personas que adquirieron un billete para el sorteo del 7 de octubre de 2026 deben comparar cuidadosamente el número y la serie con los resultados oficiales.

Para determinar si un billete obtuvo el premio mayor o alguno de los premios secos, ambos datos deben coincidir con los registrados en el sorteo correspondiente.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La Lotería del Valle dispone de canales oficiales para consultar el listado completo de resultados, así como las indicaciones relacionadas con la verificación y el proceso para reclamar los premios.

Publicidad

Los sorteos de esta lotería se realizan habitualmente los miércoles en horas de la noche. Por eso, antes de iniciar cualquier trámite relacionado con un posible premio, se recomienda confirmar la información en los canales oficiales de la entidad.

Relacionados

Lotería del Valle

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad