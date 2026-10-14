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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Meta: resultados del sorteo hoy miércoles 14 de octubre de 2026

Lotería del Meta: resultados del sorteo hoy miércoles 14 de octubre de 2026

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3320.

Sorteo de la Lotería del Meta.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

La Lotería del Meta realizó el miércoles 10 de octubre de 2026 el sorteo número 3309, que entregó diferentes premios entre los participantes.

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El premio mayor de la Lotería del Meta fue para el número XXXX, de la serie XXX.

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Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3310

Además del premio principal, el sorteo contó con premios secos de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones.

Estos fueron los números y series que obtuvieron los diferentes premios secos durante el sorteo:

¿Cómo verificar si un billete de la Lotería del Meta ganó?

Para comprobar si un billete resultó ganador en el sorteo 3310 de la Lotería del Meta, es necesario revisar tanto el número como la serie. Ambos datos deben coincidir exactamente con los resultados oficiales para que el premio sea reconocido.

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También se recomienda consultar los canales oficiales de la Lotería del Meta para confirmar los resultados y conocer el procedimiento establecido para reclamar un premio.

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Verificar la información directamente en fuentes oficiales permite evitar confusiones, información falsa y posibles fraudes al momento de realizar el proceso de cobro.

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