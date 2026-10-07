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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Meta: resultados del sorteo hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Lotería del Meta: resultados del sorteo hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3319.

Logo de la Lotería del Meta, La llanerita de los colombianos, consulta de resultados de sorteos en Colombia.
Resultados Lotería del Meta, números ganadores premio mayor y secos.
Foto: Lotería del Meta
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

La Lotería del Meta realizó su sorteo 3309 el miércoles 7 de octubre de 2026, con diferentes premios para los participantes. El premio mayor quedó en manos del billete con el número 7285, de la serie 068.

Premio mayor de la Lotería de Meta - 7 de octubre.png

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Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3309

Además del premio mayor, la Lotería del Meta distribuyó premios secos en categorías de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones.

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¿Cómo verificar si un billete de la Lotería del Meta ganó?

Para saber si un billete resultó premiado, es necesario comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales del sorteo. Los dos datos deben coincidir exactamente para que el premio sea reconocido.

También se recomienda consultar los canales oficiales de la Lotería del Meta para confirmar los resultados y conocer el proceso establecido para reclamar los premios. Esto permite evitar errores, información falsa o posibles fraudes.

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