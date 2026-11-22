La Caribeña Día es un juego de chance tradicional en Colombia que realiza sorteos diarios y en el que participan apostadores de distintas regiones del país. Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000.

¿Cuál fue el número ganador de Caribeña Día hoy, domingo 22 de noviembre de 2026?

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 22 de noviembre de 2026 es 5727 - 2. Revise su tiquete y consulte con el vendedor para verificar si obtuvo un premio.



Número ganador: 5727

Dos últimas cifras: 27

Tres últimas cifras: 727

La quinta: 2

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¿A qué hora juega Caribeña Día?

El chance Caribeña Día juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. El texto original también indica que los resultados pueden consultarse después de las 2:30 p. m.; por esta razón, es importante verificar el horario oficial de publicación.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado del sorteo.



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

El valor de las apuestas tiene los siguientes límites:



Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Los documentos necesarios para reclamar un premio dependen del monto obtenido. En todos los casos, se deben presentar los siguientes documentos básicos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio, también pueden solicitarse documentos adicionales:

