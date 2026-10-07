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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería de Manizales: resultados del sorteo hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Lotería de Manizales: resultados del sorteo hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Conozca la lista de resultados que la Lotería de Manizales realizó este miércoles 7 de octubre de 2026 por el sorteo 4976.

Logo oficial de la Lotería de Manizales con el eslogan "Para ganarla hay que comprarla" y el sello dorado de EMSA, sobre un fondo blanco con la silueta difuminada de una mujer sonriendo y confeti dorado
Logotipo oficial de la Lotería de Manizales. Conozca los resultados del último sorteo y revise los números ganadores del premio mayor aquí.
Foto: Lotería de Manizales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 7 de octubre de 2026 su sorteo número 4977. El premio mayor correspondió al número XXXX, serie XXX, convirtiéndose en el billete favorecido con el principal premio de esta jornada.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo 4977 entregó diferentes premios secos, con valores que van desde $40 millones hasta $300 millones. También se sorteó el premio Gana Siempre de $2 millones.

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¿Cómo saber si ganó un billete de la Lotería de Manizales?

Para comprobar si un billete resultó ganador, es necesario comparar el número y la serie registrados en el billete con los resultados oficiales del sorteo.

Esta revisión es especialmente importante en el caso de los premios secos, ya que ambos datos permiten identificar el billete favorecido. También se recomienda consultar la imagen oficial del sorteo, en la que aparecen los números, las series y los respectivos premios para confirmar la información.

¿A qué hora juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. La transmisión suele efectuarse entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede presentar variaciones.

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Cada miércoles, los participantes pueden consultar el resultado del premio mayor y los premios secos para verificar si alguno de sus billetes fue favorecido.

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