Lotería de Manizales: resultados del sorteo hoy miércoles 7 de octubre de 2026

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 7 de octubre de 2026 su sorteo número 4977. El premio mayor correspondió al número XXXX, serie XXX, convirtiéndose en el billete favorecido con el principal premio de esta jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo 4977 entregó diferentes premios secos, con valores que van desde $40 millones hasta $300 millones. También se sorteó el premio Gana Siempre de $2 millones.

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¿Cómo saber si ganó un billete de la Lotería de Manizales?

Para comprobar si un billete resultó ganador, es necesario comparar el número y la serie registrados en el billete con los resultados oficiales del sorteo.

Esta revisión es especialmente importante en el caso de los premios secos, ya que ambos datos permiten identificar el billete favorecido. También se recomienda consultar la imagen oficial del sorteo, en la que aparecen los números, las series y los respectivos premios para confirmar la información.



¿A qué hora juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. La transmisión suele efectuarse entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede presentar variaciones.

Cada miércoles, los participantes pueden consultar el resultado del premio mayor y los premios secos para verificar si alguno de sus billetes fue favorecido.