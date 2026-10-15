Cuatro muertos y 56 heridos en accidente de bus en la vía Panamericana, en Cauca

Cuatro personas murieron y otras 56 resultaron heridas en un accidente de un bus de servicio público ocurrido en la vía Panamericana, entre los municipios de Rosas y Timbío, en el departamento del Cauca. Según el reporte preliminar, entre las víctimas mortales hay dos mujeres, un hombre y un menor de edad.

Las primeras versiones indican que el vehículo se volcó cuando el conductor habría intentado evitar un asalto perpetrado por cuatro hombres armados, quienes presuntamente dispararon contra el bus durante el recorrido.

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Tras lo ocurrido, la Fuerza Pública adelanta operativos en la zona para atender la situación y avanzar en las acciones correspondientes.

¿Qué pasó en el accidente de bus en la vía Panamericana?

De acuerdo con la información preliminar, el bus de servicio público transitaba por la carretera Panamericana, en el tramo comprendido entre Rosas y Timbío, cuando habría sido interceptado o atacado por cuatro hombres armados que intentaban cometer un robo.



En medio de la situación, el conductor habría tratado de evitar el asalto y perdió el control del vehículo, que terminó volcado. Las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro son materia de verificación.

El hecho dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y 56 heridas, lo que convierte el accidente en una emergencia de consideración para las autoridades y los organismos de atención. Hasta el momento, la información disponible no precisa las identidades de las víctimas ni el estado de salud de las personas lesionadas.

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¿Quiénes son las víctimas del accidente en Cauca?

El reporte preliminar señala que cuatro personas perdieron la vida en el accidente: dos mujeres, un hombre y un menor de edad. Además, otras 56 personas resultaron heridas. Se espera que las autoridades entreguen información adicional sobre la atención de los lesionados y las circunstancias en las que se produjo el volcamiento.

Por ahora, los datos sobre las víctimas y las causas del siniestro deberán confirmarse a medida que avance la atención de la emergencia y se conozcan nuevos reportes oficiales.