Movistar cambia de dueño: con Tigo, Millicom promete más competencia frente a Claro

Esta operación hace parte de un acuerdo previo de compraventa con Millicom anunciado el 13 de marzo de 2025 por Telefónica Hispanoamérica pero faltaba materializarla.

Movistar y Tigo
Movistar y Tigo se fusionan
Foto: Movistar, Tigo
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

