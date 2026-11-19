El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), posiblemente el videojuego más esperado de los últimos años, está teniendo repercusiones incluso fuera del mundo del entretenimiento. En Reino Unido, varios colegios comenzaron a tomar medidas ante el temor de que algunos estudiantes falten a clases para quedarse jugando.

El estreno de GTA 6 este jueves 19 de noviembre, después de 13 años de la llegada de su anterior entrega, coincide con una jornada escolar en la que algunos tienen programados exámenes. Ante este panorama, algunas instituciones decidieron recurrir a incentivos y estrategias poco habituales para mantener la asistencia.

Nueva captura de pantalla de GTA 6. Foto: Rockstar Games.

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Colegios ofrecen incentivos para evitar ausencias por GTA 6

Una de las iniciativas más llamativas se presentó en Belfast Boys’ Model School, en Irlanda del Norte, donde los estudiantes que asistan a clases tanto el jueves 19 como el viernes 20 de noviembre podrán participar en el sorteo de dos tarjetas de regalo de 70 libras esterlinas cada una, para PlayStation o Xbox.

Según aseguró la BBC, el colegio envió una comunicación a los padres recordándoles la importancia de la asistencia, especialmente porque varios alumnos tienen programado un examen de matemáticas durante el día del lanzamiento.



Mary Montgomery, directora de la institución, contó que la idea de los premios surgió de los propios estudiantes, quienes inicialmente propusieron sortear una copia de GTA 6. Sin embargo, la propuesta fue rechazada porque el videojuego está clasificado para mayores de 18 años.

Por su parte, St John’s Catholic School and Sixth Form College, en Inglaterra, sorteará una tarjeta de Amazon de 65 libras entre los alumnos que asistan durante toda la jornada del jueves.

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El colegio incluso utilizó una referencia al videojuego para invitar a sus estudiantes a cumplir con sus responsabilidades.

“Antes de comenzar su próxima misión, queda un objetivo por completar: asistir al colegio el jueves”, señaló la institución en una publicación de sus redes sociales.

Sorteo Belfast Boys' Model. Foto: Belfast Boys' Model // BBC.

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Otros colegios toman medidas para evitar la llamada ‘gripe GTA’

Tan grande es este fenómeno que se habla de la 'gripe GTA', la cual consiste en estudiantes que alegan estar enfermos para no ir a estudiar y quedarse en su casa jugando al videojuego. De hecho, en Birmingham, la Ninestiles Academy anunció que usará un minibús para recoger a estudiantes ausentes y promover su regreso a clases.

La institución también organizó sorteos para quienes mantengan una asistencia perfecta durante la semana y ajustó la programación de algunos exámenes.

En otros colegios, las autoridades educativas pidieron a los padres supervisar el tiempo que sus hijos dedican a los videojuegos y recordar que GTA 6 tiene una clasificación para mayores de 18 años.

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Grand Theft Auto VI se lanzó el jueves 19 de noviembre en exclusiva para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Mientras millones de jugadores comienzan a recorrer nuevamente Vice City, algunos colegios intentan evitar que la emoción por el estreno termine dejando pupitres vacíos.