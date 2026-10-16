Revelan fecha en que saldrá GTA 6 para usuarios de pc: ¿más de un año?

El 19 de noviembre de 2026 será una fecha clave para la industria de los videojuegos con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), una de las entregas más esperadas de Rockstar Games tras años de expectativa entre los fanáticos. El título llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que los jugadores de PC tendrán que esperar para conocer y disfrutar esta nueva historia.

Aunque la compañía todavía no ha confirmado oficialmente una fecha para la versión de computadores, una filtración atribuida a GamesBeat apunta a que el videojuego podría llegar a esta plataforma durante los primeros meses de 2027.

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Esta sería la fecha de GTA 6 para PC

Según la información filtrada, GTA 6 estaría disponible para PC durante el primer trimestre de 2027, es decir, entre enero y marzo. Sin embargo, esta fecha debe tomarse con cautela, pues Rockstar Games no ha anunciado oficialmente cuándo estará disponible esta versión.

En caso de concretarse su lanzamiento, los usuarios podrían esperar su llegada a tiendas digitales como Steam y Epic Games Store, además de los canales oficiales que determine la compañía. Por ahora, no existe una confirmación definitiva sobre las plataformas de distribución ni sobre los requisitos técnicos que necesitarán los computadores para ejecutar el juego.



El lanzamiento inicial en consolas y la posterior llegada a PC seguirían una estrategia que Rockstar ha utilizado en entregas anteriores. GTA V, por ejemplo, debutó primero en consolas y llegó posteriormente a computadores, lo que permitió a la empresa trabajar en una adaptación específica para esta plataforma.

GTA 6 // Foto: Rockstar

¿Qué se sabe del nuevo tráiler de GTA 6?

La expectativa por el lanzamiento también está relacionada con los avances audiovisuales que Rockstar ha presentado sobre esta entrega. Los materiales promocionales permiten conocer nuevos detalles de Vice City, el escenario inspirado en Miami que será uno de los lugares centrales de la historia.

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La trama tendrá como protagonistas a Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que se verá involucrada en situaciones criminales mientras intenta abrirse camino en un mundo marcado por el dinero, los negocios ilegales y las relaciones personales.