Las 4 formas de implementar Inteligencia Artificial: una de ellas no necesita de internet

La Inteligencia Artificial dejó de ser un discurso abstracto para convertirse en una herramienta clave de productividad empresarial. Mateo Figueroa, gerente general de HP para Latinoamérica, explicó cómo las organizaciones deben elegir adecuadamente el lugar donde procesan sus modelos para maximizar su eficiencia, controlar costos y garantizar la seguridad de la información.

Según el directivo, existen cuatro instancias estratégicas para ejecutar la IA:



La Nube

Es el entorno ideal para modelos gigantescos y tareas con alta demanda de capacidad de cómputo o procesamiento de datos masivos.



Data Centers Propios

Es la alternativa perfecta para empresas que manejan una capacidad de cómputo más controlada y priorizan la confidencialidad de la información confidencial.



Cloud Edge

Permite procesar datos y modelos locales a una menor escala, ofreciendo mayor velocidad de respuesta con menores costos financieros y energéticos.



Dispositivos Inteligentes (AI PC)

Consiste en ejecutar modelos de IA directamente en el computador del usuario de forma offline o local.

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Al abordar los criterios para elegir la opción adecuada, Figueroa destacó que las empresas deben ponderar la seguridad, los costos de procesamiento y la latencia. Respecto a esta decisión, Mateo señaló:

“Hay cuatro instancias para correr la inteligencia artificial: la nube, el entorno data center propio de una empresa, lo que llamamos cloud on the edge y el dispositivo inteligente o AI PC.”



El impulso a los AI PC también se alinea con la evolución hacia sistemas agénticos más autónomos. Mateo enfatizó que el valor real de estas soluciones está centrado en la experiencia del usuario y en la automatización de procesos clave dentro de las compañías:

“El AI PC tiene la capacidad de correr modelos locales sobre tus datos con confidencialidad, tanto de manera online como offline, adaptándose a la rutina y patrones de trabajo del usuario”.

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Con esta visión, las empresas pueden tomar decisiones estratégicas informadas para adoptar la IA de forma segura, reduciendo costos operativos y elevando exponencialmente la productividad.