Más del 35% de tutelas responden a fallas en trámites: Innovatech plantea la inteligencia artificial

La transición hacia un Estado digital y eficiente en Colombia aún enfrenta un cuello de botella crítico: la dependencia del papel y la falta de herramientas tecnológicas para responder a las solicitudes de los ciudadanos. De acuerdo con cifras expuestas durante una reciente entrevista en el programa Blu 4.0 de Blu Radio, de las más de 1,2 millones de acciones de tutela radicadas en el último año en el país, cerca de 437.000 se originaron por presuntas vulneraciones al derecho fundamental de petición.

Frente a este panorama, Luis Alfredo Gómez, presidente de Innovatech, advirtió que gran parte de esta saturación judicial responde a la ausencia de gestores documentales modernos en las entidades públicas, lo que impide brindar respuestas oportunas a los ciudadanos.

Tutela - Corte Constitucional Foto: Defensoría del Pueblo, referencia

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“Llega el derecho de petición por correo electrónico, pero muchas veces no existe una plataforma de gestor documental que cuente con inteligencia artificial para facilitar una respuesta rápida, y por eso el trámite termina en una acción de tutela”, explicó Gómez al señalar que modernizar este flujo es inaplazable.

Brecha regional y obsolescencia en municipios pequeños

El líder de Innovatech enfatizó que, aunque en las capitales y en las entidades de orden nacional se han dado avances sustanciales hacia canales virtuales, en los municipios de categorías 4, 5 y 6 la realidad es distinta. La infraestructura tecnológica en esas zonas sigue rezagada frente a las exigencias normativas que rigen por igual en todo el territorio.



“El mismo marco jurídico que le compete a grandes ciudades con presupuestos billonarios es el mismo que tiene que cumplir un alcalde en una zona apartada con recursos mínimos al año. La reglamentación muchas veces está a 2.600 metros más lejos de la realidad de las regiones”, afirmó Gómez, haciendo un llamado a articular políticas nacionales de estandarización e interoperabilidad técnica.

La ruta: digitalización técnica y proyectos de impacto

Para Innovatech, la solución no radica únicamente en escanear documentos, sino en implementar procesos de organización archivística bajo las directrices del Archivo General de la Nación, incorporando reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y modelos de inteligencia artificial en la nube. Según sus proyecciones, el salto completo del archivo físico al digital en las instituciones colombianas requerirá un esfuerzo sostenido de al menos una década.

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Como muestra de que la tecnología aplicada a necesidades básicas genera transformaciones tangibles en la comunidad, Gómez destacó proyectos ejecutados en regiones como el Valle del Cauca, entre ellos el despliegue de conectividad de banda ancha en 18 municipios apartados del norte del departamento —beneficiando a más de 2.000 hogares rurales— y plataformas de acompañamiento lector que hoy impulsan la comprensión de lectura en escolares:

“La generación de valor consiste en usar la tecnología para resolver las necesidades reales del ciudadano. Desde las regiones estamos demostrando que, con el talento y las soluciones adecuadas, sí es posible transformar la gestión y cerrar brechas”, concluyó el directivo.