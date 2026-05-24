Pago del predial ya no es un dolor de cabeza: recaudo crece hasta 300% en municipios

El pago del impuesto predial en Colombia atraviesa una transformación que está cambiando la relación entre los ciudadanos y las administraciones locales. Lo que durante años estuvo marcado por largas filas, procesos presenciales y demoras en los trámites, hoy comienza a consolidarse como un servicio más ágil gracias al avance de la digitalización en los municipios.

Durante el primer trimestre de 2026, varias alcaldías reportaron incrementos históricos en el recaudo del impuesto predial, impulsados principalmente por la implementación de plataformas digitales, sedes electrónicas y nuevos mecanismos de pago en línea. La tendencia, además de fortalecer las finanzas territoriales, está facilitando el cumplimiento tributario de miles de contribuyentes.

De acuerdo con un análisis realizado por la compañía tecnológica Nexura, algunos municipios del país registraron aumentos significativos frente al mismo periodo de 2025. Uno de los casos más destacados es el de Zipaquirá, donde el recaudo creció más del 300%, alcanzando cerca de $6.740 millones durante los primeros meses del año.

A este comportamiento se suman otros municipios que también reflejan un fuerte avance en materia de recaudo digital. En Bello, los ingresos por predial aumentaron más del 65%, superando los $12.600 millones, mientras que en Puerto Colombia el crecimiento se acercó al 50%, con más de $20.900 millones recaudados.



El fenómeno también se replicó en municipios intermedios. Piedecuesta pasó de recaudar $9.049 millones en 2025 a más de $23.375 millones este año. En Coveñas el recaudo se duplicó al pasar de $1.088 millones a $2.556 millones, mientras que San José del Guaviare registró uno de los saltos más notorios: pasó de menos de un millón de pesos a superar los $370 millones en 2026.

Según expertos del sector, detrás de este crecimiento existe un factor común: la facilidad para pagar desde canales digitales. Las administraciones locales han fortalecido sus herramientas tecnológicas permitiendo que los ciudadanos realicen pagos desde celulares o computadores, sin necesidad de desplazarse hasta oficinas físicas.

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La modernización también ha sido posible gracias a la articulación entre entidades territoriales, bancos y empresas tecnológicas. En este proceso han participado organizaciones como Bancolombia, Banco de Occidente y Nexura, que han contribuido a consolidar plataformas de pago más seguras y eficientes.

No obstante, el aumento en el recaudo también coincide con la implementación del catastro multipropósito y la actualización de avalúos catastrales en distintas regiones del país. Aunque estas medidas buscan modernizar la información de los predios y fortalecer los ingresos municipales, también han generado inquietud entre algunos propietarios debido al incremento en el valor del impuesto.

Ante este panorama, varios municipios han comenzado a implementar alternativas como descuentos por pronto pago, acuerdos de financiación y alivios tributarios para reducir el impacto económico sobre los hogares. Además, los ciudadanos tienen la posibilidad de solicitar revisiones del avalúo catastral o interponer recursos de reposición y apelación cuando consideren que el valor asignado a su inmueble no corresponde a la realidad.

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Jheferson Imbachi, director de proyectos de Nexura, aseguró que los resultados evidencian cómo la transformación digital se ha convertido en una herramienta clave para fortalecer la gestión pública. “Las entidades territoriales que priorizan la digitalización están logrando ser más eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano”, señaló.

El comportamiento del impuesto predial durante 2026 deja en evidencia una tendencia cada vez más clara en Colombia: los municipios que simplifican los procesos y facilitan el pago están logrando mayores niveles de recaudo. En medio de los desafíos históricos del cumplimiento tributario, la tecnología comienza a consolidarse como una de las estrategias más efectivas para fortalecer las finanzas públicas y mejorar la experiencia de los contribuyentes.