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¿No alcanzó al descuento del impuesto predial en Bogotá?: así puede pagarlo en cuotas sin intereses

La Secretaría de Hacienda recordó que quienes no alcanzaron a cumplir con este beneficio, todavía tienen una opción para ponerse al día sin afectar sus finanzas de manera drástica.

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Impuesto predial en Bogotá.
Foto: Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 1 de may, 2026

A veces el tiempo no alcanza. Entre las rutinas diarias, las cuentas acumuladas y los imprevistos, no es raro que algunas obligaciones se queden en pausa, ya sea por olvido o porque simplemente el dinero no alcanza en el momento.

La Alcaldía de Bogotá sabe que existen ciertos imprevistos que les impiden a los contribuyentes responder por sus obligaciones tributarias; por ello, para los que no lograron pagar el impuesto predial con el descuento establecido, aún tienen otra oportunidad.

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En ese sntido, la Secretaría de Hacienda recordó que quienes no alcanzaron a cumplir con este beneficio o no cuentan actualmente con el monto total para pagar en una sola cuota, todavía tienen una opción para ponerse al día sin afectar sus finanzas de manera drástica.

Aún hay una alternativa para pagar el impuesto predial

Los contribuyentes podrán acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) hasta el viernes 8 de mayo de 2026. Esta modalidad permite dividir el pago del impuesto predial en cuatro cuotas a lo largo del año, sin generar intereses, siempre y cuando se cumpla con el calendario establecido.

El primer pago bajo este esquema deberá hacerse a más tardar el 5 de junio. Cumplir con esta fecha no solo garantiza el acceso a la financiación sin recargos, sino que también abre la puerta a beneficios adicionales.

Quienes paguen oportunamente esa primera cuota podrán participar en el concurso “Paga tu predial y mejora tu cuadra”, una iniciativa que busca reconocer a las comunidades más cumplidas y solidarias, premiándolas con mejoramientos en su entorno.

Aunque el plazo para el obtener el descuento del 10 %ya pasó, la ciudad mantiene opciones para facilitar el cumplimiento de esta obligación y evitar que los contribuyentes caigan en mora.

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