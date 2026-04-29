Bancolombia no tendrá varios servicios disponibles durante 10 horas

A través de un correo enviado a sus clientes, Bancolombia informó que durante 10 horas varios de sus servicios tendrán intermitencia o no estarán disponibles por actualizaciones que realizarán en sus sistemas.

De acuerdo con la entidad financiera, la interrupción está programada desde las 11:30 de la noche del viernes 1 de mayo hasta las 9:30 de la mañana del sábado 2 de mayo, periodo en el que algunos canales digitales no estarán disponibles. La medida hace parte de un proceso de modernización tecnológica que busca optimizar la plataforma y mejorar la experiencia de los usuarios.

Entre los servicios afectados se encuentran el pago de facturas a través de canales digitales como la Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Personas, Sucursal Virtual Negocios y la aplicación Mi Bancolombia. Asimismo, no estarán habilitados los pagos de impuestos con tarjeta de crédito por medio de PSE ni las transacciones PSE para personas jurídicas que aún no han migrado a la Sucursal Virtual Negocios.



Servicios que no estarán disponible

Pago de facturas por canales digitales: Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Personas, Sucursal Virtual Negocios, app Mi Bancolombia.

Pagos de impuestos con tarjeta de crédito a través de PSE.

Transacciones PSE persona jurídica de clientes no migrados a la Sucursal Virtual Negocio.

Ante esta situación, el banco recomendó a sus clientes utilizar alternativas disponibles durante la ventana de mantenimiento. Entre ellas, el pago de facturas en convenios habilitados a través de sucursales físicas, corresponsales bancarios y cajeros automáticos. También seguirán operando las transacciones PSE para personas naturales y jurídicas con cuentas corrientes y de ahorro, así como el botón de pagos para personas naturales.

Bancolombia es el banco más grande de Colombia Foto: Google Street View

Finalmente, la entidad indicó que quienes tengan dudas o requieran asistencia pueden comunicarse a la línea de atención 01-800-0912345. Con este tipo de actualizaciones, Bancolombia busca fortalecer la seguridad y eficiencia de sus servicios digitales, en medio de una creciente demanda de operaciones en línea en el país.