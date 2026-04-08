Bancolombia ahora le dirá su puntaje crediticio: así podrá alcanzar mejores créditos

El acceso a crédito en Colombia sigue siendo una de las principales preocupaciones para miles de personas que buscan financiar proyectos personales o estabilizar sus finanzas. En ese contexto, una nueva herramienta promete transformar la manera en la que los usuarios entienden su comportamiento financiero y mejoran oportunidades, pues ahora Bancolombia permitirá que los colombianos consulten su porcentaje crediticio sin gastar un peso.

Esta iniciativa busca que los clientes puedan tener un mayor control sobre su historial crediticio y tomar decisiones con mayor información. En lugar de ver el crédito como un proceso lejano o más complicado, la principal idea es acercarlo y hacerlo más transparente.



Bancolombia ahora dirá su puntaje crediticio: cómo consultarlo

Con la nueva opción, los usuarios podrán revisar el puntaje desde los canales digitales del banco, sin necesidad de trámites adicionales. La consulta es una herramienta clave para ver cómo se está evaluando en el sistema financiero.

El puntaje refleja hábitos como el cumplimiento de pago, nivel de endeudamiento y uso de productos financieros. Tener acceso a esa información permite anticiparse a posibles rechazos y mejorar el perfil antes de solicitar un crédito.

Usuario de Bancolombia Foto: Unsplash / Bancolombia

Estos son los pasos para conocer su puntaje crediticio en Bancolombia:



Ingresar a la app Mi Bancolombia.

Ir a Explorar.

Seleccionar la categoría Organiza tu plata.

Luego elegir la opción Día a Día.

Hacer clic en Tu Puntaje Crediticio.

Lo mejor es que pueden consultar su puntaje cuantas veces lo deseen para mantenerse informados sin que esto reduzca su calificación.



Ventajas de tener conocimiento de su puntaje crediticio

Contar con un buen puntaje no solo facilita la aprobación de préstamos, sino que mejora las condiciones ofrecidas: tasas de interés más bajas, mayores montos y plazos más flexibles.

Además, la herramienta de Bancolombia busca educar financieramente a sus usuarios, permitiéndoles entender que el crédito no depende solo de los ingresos, sino también del comportamiento.



Cómo mejorar el puntaje crediticio

Más allá de la consulta, el enfoque está en ayudar a los usuarios a fortalecer su historial. Para lograrlo, hay prácticas básicas que marcan la diferencia:



Pagar a tiempo todas las obligaciones financieras.

Evitar sobreendeudarse con múltiples créditos.

Mantener activos productos como cuentas o tarjetas.

No cerrar líneas de crédito de forma abrupta.

Estas acciones, aunque parecen simples, tienen un impacto directo en la calificación y pueden abrir la puerta a mejores condiciones.