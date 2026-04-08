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Blu Radio  / Nación  / Bancolombia ahora le dirá su puntaje crediticio: así podrá alcanzar mejores créditos

Bancolombia ahora le dirá su puntaje crediticio: así podrá alcanzar mejores créditos

Bancolombia permitirá consultar gratis el puntaje crediticio desde su app, una herramienta clave para mejorar el perfil financiero y acceder a créditos.

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