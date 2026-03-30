Bancolombia permitirá retirar sin tarjeta: así funciona el sistema sin contacto

En plena Semana Santa, Bancolombia reveló que tendrá una importante integración en sus cajeros automáticos, y es que desde hace un tiempo ya había advertido que los colombianos podrían realizar retiros sin el uso directo de sus tarjetas, hecho que ahora ya es una posibilidad.

La entidad habilitó los retiros de efectivo sin contacto en más de 4.000 cajeros de su red, y es que los usuarios ya no tendrán que ingresar la tarjeta al cajero; solo con acercarla al dispositivo e ingresarla será suficiente para realizar el retiro.



¿Cómo funciona el nuevo servicio de los cajeros Bancolombia?

De acuerdo con lo señalado por la entidad, el proceso de modernización de su red de autoservicios incluye la implementación de retiros de efectivo sin contacto en cajeros, función que será habilitada gracias a la tecnología NFC (Near Field Communication), lo que le permitirá a los usuarios hacer transacciones solamente acercando la tarjeta al lector y sin tener que insertarla.

De hecho, ya son 4.000 los cajeros automáticos en todo el territorio colombiano que funcionan con esta tecnología; sin embargo, por ahora, solo los usuarios con tarjetas crédito Visa de Bancolombia podrán hacer uso de este sistema.

Aunque la entidad bancaria dejó claro que no se quedará solo en este punto, pues ya avanza la certificación para que otras franquicias de tarjetas como MasterCard puedan entrar al sistema, lo que ampliaría la funcionalidad para tarjetas crédito y débito.



Los usuarios de Bancolombia se han vuelto más digitales Foto: Bancolombia

Nuevo sistema promete más seguridad para usuarios

El sistema de transacciones sin contacto no solo reduce el tiempo a la hora de hacer una transacción, sino que al eliminar mecanismos como el ingreso y expulsión de la tarjeta también disminuye los riesgos de deterioro o lecturas erróneas de la misma.

Además, esta novedad suma en temas de seguridad, ya que la tecnología sin contacto brinda mejoras frente al uso de la banda magnética o el chip, lo que podría reducir delitos como la clonación, entre otros.

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Según la entidad, este sistema ayuda a mitigar el fraude por clonación (skimming) al eliminar la inserción de la tarjeta y operar bajo sistemas encriptados y de corto alcance. Por otra parte, también minimiza la exposición a manipulaciones físicas relacionadas con la ranura de tarjetas y, finalmente, elimina el riesgo de retención o captura de tarjetas, ya que no se debe entregar ni insertar la tarjeta en los cajeros.

De esta manera, Bancolombia busca brindar una mejor experiencia al usuario, así como fortalecer la percepción de seguridad en sus servicios.