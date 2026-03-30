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Blu Radio  / Economía  / Bancolombia permitirá retirar sin tarjeta: así funciona el sistema sin contacto

Bancolombia permitirá retirar sin tarjeta: así funciona el sistema sin contacto

Bancolombia habilita retiros sin tarjeta en más de 4.000 cajeros con tecnología NFC, buscando mayor seguridad y agilidad en las transacciones.

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