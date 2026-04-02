Alcaldía premiará el pago oportuno del impuesto predial en Bogotá: el beneficio será colectivo

Pagar el impuesto predial suele verse como una obligación más en la lista de gastos del año. Sin embargo, hacerlo a tiempo no solo evita sanciones o intereses, también puede convertirse en una forma concreta de aportar al desarrollo de la ciudad.

En Bogotá, cada pago cumplido ayuda a la infraestructura, servicios y el bienestar colectivo, pero ahora también abre la puerta a algo más visible como impactos directos en los barrios.

En ese sentido, la Secretaría Distrital de Hacienda lanzó una estrategia que busca cambiar la percepción sobre los impuestos. La idea consiste en que los ciudadanos cumplan con el pago a tiempo.



Premiarán el pago oportuno del impuesto predial en Bogotá

Por medio de la iniciativa ‘Paga tu predial y mejora tu cuadra’, la Alcaldía de Bogotá pretende reconocer el compromiso ciudadano y lo convierte en beneficios tangibles para las comunidades.

El concurso invita a los propietarios a pagar el impuesto predial 2026 dentro de los plazos establecidos. Quienes lo hagan quedarán inscritos automáticamente, sin necesidad de trámites adicionales. Además, podrán aumentar sus posibilidades de ganar si realizan un aporte voluntario del 10 % e incentivan a sus vecinos a sumarse.



pago impuesto predial Blu Radio. Pago impuesto predial. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

De acuerdo con la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, el objetivo es que la ciudadanía vea resultados concretos: “Este concurso busca que la gente vea de manera directa que pagar impuestos sí vale la pena, porque es lo que hace posible transformar la ciudad”.



¿Cuál es el beneficio para las cuadras y localidades?

Según la Alcaldía, el incentivo no es individual, sino colectivo. Hasta 100 cuadras que se destaquen por el pago oportuno del predial recibirán mejoramientos en su entorno, según las necesidades identificadas.

Estas intervenciones pueden incluir:



Mejoramiento de andenes

Renovación de zonas verdes

Intervención de espacios comunitarios o murales

Reparcheo de vías, entre otras obras

Además, se reconocerán las tres cuadras más cumplidas y solidarias, es decir, aquellas con mayor número de predios que hicieron el aporte voluntario del 10 %, las cuales también recibirán mejoras.

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El beneficio también se extiende a nivel territorial. Las localidades con mayor compromiso serán premiadas con recursos adicionales:



Primer lugar: 2.000 millones de pesos

2.000 millones de pesos Segundo lugar: 1.000 millones de pesos

Estos fondos podrán destinarse a proyectos e inversiones que impacten directamente a sus comunidades.

Cómo pagar el impuesto predial a cuotas en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá, Freepik.

Fechas clave para participar

Pago del predial: hasta el 10 de julio de 2026

hasta el Pago por cuotas (SPAC): primera cuota hasta el 5 de junio de 2026

La selección de las cuadras ganadoras se hará con base en el porcentaje de predios que paguen a tiempo. Es decir, entre más vecinos cumplan, mayores serán las posibilidades de obtener el beneficio.

