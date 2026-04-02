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Blu Radio  / Economía  / Alcaldía premiará el pago oportuno del impuesto predial en Bogotá: el beneficio será colectivo

Alcaldía premiará el pago oportuno del impuesto predial en Bogotá: el beneficio será colectivo

Desde la Secretaría de Hacienda lanzaron una estrategia que busca premiar el pago oportuno del impuesto predial en Bogotá. Los que lo hagan recibirán un beneficio colectivo.

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