En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Investigación a Petro en EEUU
Cielo Rusinque
Chuck Norris
Convocatoria Selección

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Más de 190.000 personas están bajo la lupa en Bogotá: Hacienda revisará impuestos en deuda

Más de 190.000 personas están bajo la lupa en Bogotá: Hacienda revisará impuestos en deuda

El monto total adeudado supera los $219.000 millones y corresponde a obligaciones pendientes entre los años 2004 y 2025. El impuesto con mayor deuda es el de vehículos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad