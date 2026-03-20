Más de 190.000 personas están bajo la lupa en Bogotá: Hacienda revisará impuestos en deuda

El Gobierno es el responsable del bienestar de sus ciudadanos, por ello, en varias ocasiones, debe establecer impuestos a los grandes contribuyentes e incluso a las personas naturales con el objetivo de recaudar recursos para la inversión social y otros factores.

Sin estos tributos no sería posible el sostenimiento del Estado, algunos de ellos son: impuesto predial, vehículos, impuesto de Industria y Comercio (ICA), ReteIca, delineación urbana, azar y espectáculos, información exógena y publicidad exterior.

En ese contexto, desde la Secretaría de Hacienda de Bogotá le están poniendo la lupa a miles de personas por tener contribuciones pendientes.



Hacienda contactará a más de 190.000 contribuyentes en Bogotá

La entidad iniciará un proceso de contacto con más de 190.000 contribuyentes que presentan deudas tributarias con la ciudad. El monto total adeudado supera los $219.000 millones y corresponde a obligaciones pendientes entre los años 2004 y 2025.

Los impuestos en mora incluyen predial, vehículos, Industria y Comercio (ICA), ReteICA, delineación urbana, azar y espectáculos, información exógena y publicidad exterior.



Los contribuyentes serán notificados a través de diferentes canales como correo electrónico, correspondencia física, WhatsApp y mensajes de texto.



Razón del contacto a los contribuyentes

La Secretaría de Hacienda busca que los ciudadanos se pongan al día con sus obligaciones tributarias y eviten procesos de cobro coactivo que pueden derivar en sanciones, intereses o embargos de cuentas y bienes. Asimismo, se ofrecerá la posibilidad de pagar la totalidad de la deuda o acceder a facilidades de pago.

Según Luis Fernando Granados, director de cobro de la entidad, este proceso “también pretende fortalecer las finanzas del Distrito y promover el cumplimiento voluntario de los contribuyentes”.

Los tipos de impuestos que cuentan con mayores niveles de mora en el periodo mencionado son:



Vehículos: $89.000 millones.

Predial: $79.000 millones.

ICA: $35.000 millones.

ReteICA: $11.000 millones.

Delineación urbana: $3.000 millones.

Lo que se debe tener en cuenta

Se enviarán 183.741 notificaciones a personas naturales y 7.132 a personas jurídicas. Las comunicaciones incluirán un código QR para verificar su autenticidad.

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La entidad recuerda que no solicita pagos a través de cuentas bancarias no oficiales ni aplicaciones externas, por lo que invita a los ciudadanos a no dejarse engañar.

Además, es fundamental mantener actualizada la información en el Registro de Información Tributaria (RIT), con el fin de recibir oportunamente las notificaciones y comunicaciones oficiales.

Por último, Hacienda envió un mensaje a los deudores indicando que “cumplir con las obligaciones tributarias no solo evita sanciones, sino que contribuye directamente a la sostenibilidad financiera de Bogotá, permitiendo la inversión en obras, servicios y oportunidades para la ciudad”.