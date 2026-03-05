No se pierda el descuento: quedan pocos días para pagar el impuesto predial en Medellín con rebaja

Los contribuyentes de Medellín tienen pocos días para aprovechar el descuento del 5 % en el pago anual del impuesto predial. La Secretaría de Hacienda recordó que el beneficio estará disponible únicamente hasta el próximo 27 de marzo, fecha límite establecida para quienes deseen ponerse al día con esta obligación tributaria y reducir el valor total a pagar.



¿Sí tengo deuda puedo pagar impuesto predial con descuento?

El incentivo aplica tanto para ciudadanos que estén al día con el impuesto predial como para quienes tengan deudas pendientes. En estos últimos casos, el descuento se otorgará siempre y cuando se pague la totalidad de la suma adeudada, lo que representa una oportunidad para normalizar la situación tributaria y evitar intereses o sanciones futuras.



¿Cómo pagar impuesto predial virtualmente en Medellín?

Las autoridades municipales recomendaron realizar el pago a través de canales virtuales, lo que permite completar el trámite sin hacer filas. Los contribuyentes pueden ingresar al portal oficial de la Alcaldía de Medellín y efectuar el pago del predial de forma rápida y segura desde cualquier dispositivo con conexión a internet.



Lugares y horarios para pagar presencialmente el predial en Medellín

Para quienes prefieran la atención presencial, la Secretaría de Hacienda habilitó varios puntos en centros comerciales de la ciudad. Estos espacios funcionan en lugares como El Tesoro, Los Molinos, Florida, Premium Plaza, La Central y Unicentro, donde se aceptan pagos con tarjetas débito y crédito de cualquier franquicia.

Los horarios de atención en estos puntos van de lunes a viernes entre las 10:00 de la mañana y la 1:30 de la tarde, y de 2:30 de la tarde a 6:30 de la tarde, mientras que los sábados se atiende entre las 11:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. La Alcaldía busca así facilitar el proceso para los ciudadanos que necesitan resolver su pago de manera presencial.

Otra alternativa es realizar el pago del impuesto predial en bancos autorizados como Bancolombia, Banco de Occidente, Davivienda, Banco de Bogotá, AV Villas y Colpatria, además de cooperativas financieras habilitadas para este trámite. Estas entidades permiten completar la transacción de manera directa presentando la factura correspondiente.

La Administración Distrital también dispuso puntos de autogestión en la Alcaldía de Medellín, pensados para agilizar los trámites tributarios y mejorar la experiencia de los ciudadanos. Desde estos espacios se pueden generar facturas, consultar el estado de cuenta y completar el pago del predial sin mayores demoras.



Las autoridades reiteraron el llamado a no dejar el trámite para última hora, ya que el descuento del 5 % solo estará disponible hasta el 27 de marzo. Después de esa fecha, el impuesto predial deberá pagarse sin el beneficio, por lo que los últimos días representan la oportunidad final para ahorrar en este tributo municipal.