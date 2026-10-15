Así pueden intentar robar sus cuentas con solo saber su número de teléfono

Normalmente no se le da mucha importancia al hecho de compartir el número de teléfono, pues muchos lo hacen al momento de pedir un domicilio, vender un producto o contactar a alguien por internet. Sin embargo, compartirlo sin precaución puede aumentar el riesgo de sufrir intentos de estafa o robo de cuentas.

Aunque conocer el número de una persona no le da acceso a un atacante a sus conversaciones, fotografías o cuentas bancarias, sí puede convertirse en el punto de partida para diferentes engaños. Esto ocurre porque el teléfono está vinculado con buena parte de los servicios digitales que se utilizan diariamente.

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Ante esto, ESET Latinoamérica, compañía experta en ciberseguridad, advierte que los delincuentes pueden aprovechar esa relación para intentar obtener información adicional, suplantar identidades o preparar ataques dirigidos contra una persona en concreto.

¿Pueden robarle su cuenta de WhatsApp solo sabiendo su número?

Imagine que recibe un código de verificación de WhatsApp sin haber solicitado nada. Pocos segundos después, un desconocido le escribe asegurando que envió el código a su número por equivocación y le pide que le reenvíe el mensaje.



"El código no llegó para dárselo a otra persona, sino que llegó porque alguien está intentando apoderarse de [su] cuenta", advierte la compañía de seguridad.

El problema no está en recibir el mensaje —pues simplemente se podría ignorar—, sino en entregar voluntariamente una clave de seguridad que debería permanecer privada.

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David González, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, explicó que conocer este dato, por sí solo, tiene un alcance limitado.

“Por sí solo, el número de teléfono tiene capacidades limitadas. Es decir, un ciberatacante no puede entrar mágicamente al celular, leer los WhatsApp o acceder a la cuenta bancaria simplemente porque conoce el número”, señaló el especialista.

Un código de verificación puede ser la puerta de entrada a una cuenta. Crédito: imagen generada con IA.

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¿Qué es el 'SIM swapping' y cómo pueden quitarle su número de celular?

Existe una modalidad en la que los delincuentes intentan ir un paso más allá y quedarse con el control de toda su línea telefónica, sin necesidad de tener físicamente su celular.

Se conoce como 'SIM swapping' y, en vez de intentar engañarlo, el criminal se hace pasar por usted ante el operador telefónico para conseguir que su número sea transferido a otra tarjeta SIM.

Si lo logra, el atacante comenzaría a recibir las llamadas y los mensajes de texto dirigidos originalmente a usted, incluidos los códigos de verificación de identidad en plataformas digitales.

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Esto facilitaría intentos de recuperación de contraseñas, acceso a cuentas de mensajería o suplantación de identidad en entidades bancarias. Sin embargo, cabe aclarar que el robo de SIM no implica que todas sus cuentas queden comprometidas automáticamente, sino aquellas que permiten recuperar el acceso mediante el número telefónico y no cuentan con suficientes medidas de protección adicionales.

¿Cómo proteger su número de celular para evitar estafas?

Frente a estas modalidades, se podría pensar que la solución es dejar de compartir el número en cualquier circunstancia. Sin embargo, lo más importante es evitar que se convierta en una llave para acceder a sus cuentas.

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Entre las medidas recomendadas están:



Nunca compartir códigos de verificación recibidos por SMS o aplicaciones, aunque quien los solicite asegure que fueron enviados por error.

recibidos por SMS o aplicaciones, aunque quien los solicite asegure que fueron enviados por error. No entregar contraseñas ni datos financieros durante llamadas o conversaciones inesperadas.

durante llamadas o conversaciones inesperadas. Comprobar cualquier solicitud sospechosa comunicándose directamente con la empresa a través de sus canales oficiales.

comunicándose directamente con la empresa a través de sus canales oficiales. Revisar qué información personal suya aparece públicamente en redes sociales y sitios web públicos.

en redes sociales y sitios web públicos. Activar la autenticación de dos factores, preferiblemente mediante métodos que no dependan exclusivamente de mensajes SMS.



Si su celular pierde repentinamente la señal y la línea deja de funcionar sin una explicación aparente, considere comunicarse con su operador para comprobar que no se haya realizado un cambio de SIM no autorizado.