¿La aplicación que necesita no existe? Así puede crearla usando inteligencia artificial

A muchas personas les ha pasado que necesitan una aplicación muy específica para una tarea puntual, como organizar los gastos de la casa, llevar un registro de la comida de las mascotas o planear actividades familiares. Es posible que exista una alternativa que cumpla estos propósitos, pero hay que navegar entre miles de opciones y, cuando por fin se encuentra una, puede tener funciones que no se necesitan, ser compleja de usar, abusar de la publicidad o exigir suscripciones mensuales.

Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de hacer scroll durante varios minutos en una tienda de aplicaciones mientras prueba una a una, pudiera describir exactamente lo que quiere y dejar que una inteligencia artificial lo construya?

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¿Cómo crear una aplicación para Android usando inteligencia artificial?

La herramienta que hace posible esta función es Google AI Studio, una plataforma que permite generar aplicaciones mediante instrucciones escritas en lenguaje natural.

En lugar de programar manualmente cada pantalla o función, el usuario puede explicar qué necesita usando instrucciones sencillas. Por ejemplo, podría solicitar una aplicación que registre los horarios de alimentación de su perro, permita anotar sus visitas al veterinario y muestre recordatorios.



También podría pedir una herramienta para organizar un viaje familiar, distribuir tareas domésticas, registrar gastos compartidos o preparar un calendario de estudio.

La inteligencia artificial se encarga de generar una primera versión de la aplicación, que posteriormente puede revisarse y modificarse con nuevas instrucciones.

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En general, el proceso es bastante sencillo:



Ingresar a Google AI Studio con una cuenta de Google. En la sección 'Build' seleccionar la opción 'New App'. En el cuadro de texto debe escribir la aplicación y las funciones que necesita. Asegúrese de haber seleccionando en la parte inferior el botón 'Build an Android app'. Revisar el resultado y, si es necesario, solicitar los cambios. Ejecutar la aplicación personal en Android mediante Google Play.

Hay que tener en cuenta que este tipo de herramientas no son perfectas y, si quiere una aplicación avanzada con opciones complejas, es probable que necesite varios ajustes, pruebas y correcciones.

Página principal de Google AI Studio. Foto: captura de pantalla.

¿Las aplicaciones creadas con IA aparecerán en Google Play Store?

Hasta ahora, quienes desarrollaban aplicaciones para Android tenían diferentes alternativas para instalarlas y probarlas, algunas de las cuales requerían herramientas de programación o una cuenta de desarrollador.

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Con el nuevo sistema, Google Play Store permitirá ejecutar aplicaciones personales sin necesidad de publicarlas en la tienda.

Esto significa que una aplicación creada para organizar los gastos de una casa, por ejemplo, no aparecerá en los resultados de búsqueda ni estará disponible para que cualquier desconocido la descargue, sino que solo su creador —y en un futuro, las personas a las que les dé permiso— podrá utilizarla.

Para acceder a esta modalidad bastará con una cuenta gratuita de Google, sin necesidad de registrarse como desarrollador profesional.

Puede enviar su aplicación a Google Play de forma privada sin necesidad de publicarla. Foto: Google.

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¿Cuándo estará disponible esta función de Google en Colombia?

La nueva función de ejecutar aplicaciones de forma privada comenzó a desplegarse el 13 de octubre en mercados seleccionados y para usuarios mayores de 18 años.

Aunque Google AI Studio ya permite generar aplicaciones en Android, la posibilidad de ejecutarlas mediante el nuevo sistema privado de Google Play todavía no tiene una fecha de disponibilidad confirmada para Colombia.

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La compañía tampoco ha dado pistas sobre la expansión a más países, por lo que los usuarios deberán esperar nuevos anuncios para saber cuándo podrán utilizar esta modalidad.

Las herramientas de IA suponen una manera distinta de entender las aplicaciones para celular y relacionarse con ellas, ya que en lugar de esperar lo que un desarrollador con experiencia decida hacer, los usuarios pueden crear programas adaptados a necesidades muy particulares, incluso sin conocimientos de programación.