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Anthropic sugiere que la IA podrá autorreplicarse pronto sin centros de datos

Durante sus experimentos de laboratorio, los investigadores conectaron 15 reproductores económicos de Smart TV para ejecutar con éxito un modelo de lenguaje distribuido.

IA Anthropic
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

La empresa de inteligencia artificial Anthropic informó este lunes de que pequeños modelos de IA pueden estar a pocos meses de ser capaces de multiplicarse y expandirse de forma totalmente autónoma a través de dispositivos domésticos conectados a internet, sin necesidad de acceder a grandes centros de datos.

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De acuerdo con una investigación publicada por su equipo de ciberseguridad, Frontier Red Team, aparatos comunes y poco protegidos como televisores con Android TV o electrodomésticos inteligentes cuentan con potencia suficiente para albergar estos sistemas si trabajan en red de manera coordinada.

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Durante sus experimentos de laboratorio, los investigadores conectaron 15 reproductores económicos de Smart TV para ejecutar con éxito un modelo de lenguaje distribuido.

Aunque los sistemas pequeños actuales todavía cometen fallos al intentar completar todo el ciclo de propagación por sí mismos, modelos más avanzados ya han logrado replicarse de principio a fin en entornos de prueba con barreras de seguridad simplificadas.

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La compañía calcula que, si el ritmo de mejora tecnológica continúa la tendencia de los últimos años, los modelos de tamaño reducido alcanzarán este umbral de capacidad a finales de 2026.

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Además, Anthropic advirtió de que este tipo de amenaza puede ser muy difícil de neutralizar debido a la ausencia de un punto central de apagado.

Pese a que su ritmo de propagación inicial sería lento, la firma de inteligencia artificial instó a fabricantes y proveedores de internet a endurecer los estándares de ciberseguridad y eliminar contraseñas por defecto en aparatos inteligentes para frenar la expansión de estos potenciales ciberataques autónomos.

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