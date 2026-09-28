Trump cenará con el líder de Anthropic y descarta "preocupación" por descontrol de la IA

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto cenar este domingo con el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, uno de los principales defensores de los controles a la inteligencia artificial (IA), tras su ausencia en una reciente cena de Estado a la que sí asistieron otros líderes del sector.

Trump confirmó la cena con Amodei esta noche y aseguró que abordarán el tema de la IA en una entrevista con Fox News tras terminar la Copa Presidentes en el Medinah Country Club, en las afueras de Chicago, según indicó la periodista que lo entrevistó, Aishah Hasnie, en X.

"Vamos a hablar (de IA). Yo abogo por ir y ganar. Estamos un año, quizás un año y medio, por delante de China. No hay nadie en tercer lugar (...). Hablaré con Dario y otros. Tenemos una gran reunión el martes a la que todos vendrán y será muy importante", dijo Trump, según Hasnie.

En un extracto de la entrevista emitido por Fox News, Trump descarta también estar preocupado por que la IA se pueda descontrolar, como han alertado en las últimas semanas numerosos actores del sector ante varios incidentes de ciberseguridad protagonizados por los agentes que estas empresas desarrollan.



"No me preocupa (...). Nosotros estamos liderando y estamos construyendo enormes instalaciones por valor de billones de dólares, ¿por qué deberíamos renunciar a eso? Si algo está mal, tienen que arreglarlo", comenta el mandatario sobre el sector de la IA.

El jueves, Trump ofreció una cena de Estado con su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca a la que asistieron los líderes de la carrera estadounidense por la IA: Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; Sundar Pichai, de Alphabet; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Michael Dell, de Dell Technologies; y Elon Musk, de xAI, pero Amodei estuvo ausente.

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La ausencia de Amodei contrastó con la presencia de sus competidores, especialmente después de su defensa de una mayor supervisión de los sistemas de IA más avanzados y controles más estrictos sobre la tecnología estadounidense que pueda llegar a China.

Durante la Asamblea General de la ONU, Amodei y Altman reclamaron ante el Consejo de Seguridad una supervisión democrática de la IA, así como un marco global vinculante y concertado.

Ante los llamados a una desaceleración del desarrollo de la IA, Trump sugirió el jueves que la intención de EE.UU. y China es dejar las cosas como están, lo que implicaría no frenar su desarrollo.