La Casa Blanca veta a dos periodistas de CNN en la llegada de Xi a cena con Trump

La cadena CNN denunció este jueves que la Casa Blanca negó el acceso a dos de sus corresponsales a la llegada del líder chino Xin Jinping para una cena de Estado con el presidente Donald Trump, pese a que en la mañana entró en vigor una decisión judicial que restablecía las credenciales de acceso de los integrantes de este medio, luego del veto que el mandatario estadounidense impuso el 19 de septiembre.

De acuerdo con la cadena, un reportero y un productor intentaron acceder al evento y personal de la Casa Blanca les negó el paso pidiéndoles que se comunicaran con el director de comunicaciones, Steven Cheung.

CNN agregó que pudieron observar que a los periodistas de MS NOW, la otra cadena que junto a CNN y Politico fueron vetados por Trump, también se les negó el acceso.

La llegada de Xi a la Casa Blanca fue cubierta por decenas de medios que si pudieron entrar al espacio sin restricciones como las denunciadas por CNN.



El incidente sucede pese a que el juez Timothy Kelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, emitió una orden para restablecer el acceso durante la madrugada de este jueves al considerar que el veto de Trump se produjo sin el "debido proceso adecuado".

Sin embargo, la Casa Blanca volvió a denegar el acceso al recinto a los periodistas que intentaron entrar ante lo que los abogados de los tres medios pidieron una audiencia inmediata y el juez solicitó al Gobierno del presidente Trump que explicara el cumplimiento de la orden antes de las 12:30 (16:30 GMT).

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Los principales canales reaccionaron a la prohibición con un boicot de la cobertura audiovisual del presidente, mientras que organizaciones profesionales calificaron la decisión como un veto a "la libertad prensa".

La Agencia EFE se ha sumado al comunicado en defensa de la libertad de prensa y el derecho a informar impulsado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y, al igual que otras grandes agencias de noticias como Associated Press, Reuters, AFP y Bloomberg News, manifiesta su adhesión "en firme defensa de la libertad de prensa" y condena "cualquier intento de restringir su capacidad de informar sobre el Gobierno".