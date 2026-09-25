Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves de "gran reunión" el encuentro que mantuvo en la Casa Blanca con su homólogo chino, Xi Jinping, en un contexto de tensiones entre Washington y Pekín.

"Gran reunión. Gracias", dijo Trump a la prensa mientras despedía a Xi en el pórtico del Ala Oeste de la Casa Blanca sobre las 13:30 hora local (17:30 GMT) después de más de tres horas de reunión.

Esta noche, el líder estadounidense y la primera dama, Melania Trump, recibirán nuevamente a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en una cena de Estado en la Casa Blanca.

Antes de despedirse, Trump acompañó a Xi a un recorrido por los jardines de la residencia presidencial, donde le mostró el nuevo helipuerto y las obras de construcción de un gran salón de baile.



"Es un experto en piedra, entre muchas otras cosas, y le encanta el buen granito", dijo Trump a la prensa en alusión a Xi, quien no respondió a las preguntas de los periodistas.

El mandatario chino y su esposa llegaron a la residencia presidencial sobre las 10:00 hora local (14:00 GMT), donde fueron recibidos por los Trump con una ceremonia militar y, posteriormente, los presidentes mantuvieron un encuentro a puerta cerrada en el Despacho Oval.

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Las esposas de los presidentes, por su parte, visitaron el Museo Nacional de Arte Asiático del Instituto Smithsonian, en Washington.

La de Xi es la primera visita de Estado que lleva a cabo a la Casa Blanca desde 2015, cuando se reunió ahí con el entonces presidente Barack Obama.

Se trata del segundo cara a cara entre Trump y Xi en lo que va del año, tras el viaje que el republicano hizo el pasado mayo a Pekín.

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El objetivo es rebajar las tensiones en una relación marcada por las disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas, desde los aranceles y las tierras raras hasta la guerra de Irán, la disputa con Taiwán y la carrera por la inteligencia artificial (IA).

Aunque no se esperan grandes acuerdos, ambos líderes tratarán previsiblemente de preservar el tono cordial de sus anteriores encuentros y mantener abiertos los canales de diálogo.

En unas palabras de bienvenida, Trump aludió a la "extraordinaria amistad" que ha forjado con Xi y señaló que ambos se reunían para abordar "asuntos urgentes" relacionados con la seguridad y la tecnología.

Por su parte, Xi afirmó que ambas potencias deben evitar la confrontación, subrayó que la inteligencia artificial debe permanecer siempre "bajo control humano" y expresó su disposición a reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.