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Puerto de La Guaira, recuperado tras daños por terremoto; siguen labores en aeropuerto de Maiquetía

No ha sido fácil la recuperación en el vecino país luego del doble terremoto.

Puerto de La Guaira.
Puerto de La Guaira, Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

El Gobierno de Venezuela informó este jueves que las operaciones en el puerto de La Guaira, el estado más devastado por el doble terremoto del pasado 24 de junio, ya se han restablecido en casi su totalidad a tres meses de este evento natural.

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"Se pudieron recuperar las operaciones y hoy en día están en un poco más del 96, 97 % (...). Las operaciones marítimas ya están casi en su totalidad recuperadas", dijo el ministro de Transporte Francisco Garcés, en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Garcés indicó que el puerto de La Guaira sufrió daños tras el doble terremoto, por lo que hay "algunas zonas de la infraestructura que ameritan un proyecto importante de recuperación", sin dar más detalles.

Sobre Maiquetía, el principal aeropuerto de Venezuela que sirve Caracas, reiteró que una de las pistas ya fue reparada, pero otra sufrió daños más severos y su fase de arreglo "va a llevar un tiempo importante".

Terremoto en La Guaira, Venezuela.jpg
Terremoto en La Guaira, Venezuela //
Foto: AFP

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"El aeropuerto de Maiquetía concentra un poco más del 70 % de las operaciones nacionales e internacionales", subrayó Garcés.

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El aeropuerto reactivó el 1 de septiembre sus operaciones con terminales temporales, después de que sus principales instalaciones resultaran gravemente afectadas por los terremotos.

Al menos 19 aerolíneas, 11 de ellas internacionales, están operando en las terminales temporales, como las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra, la portuguesa TAP, la estadounidense American Airlines, la panameña Copa Airlines, la colombiana Avianca y LATAM Colombia (filial de la chilena LATAM Airlines).

Los terminales temporales tienen una capacidad para un total de 2.168 personas, 720 de ellas en el área de salidas internacionales y 496 en el de llegadas, según la estatal Agencia Venezolana de Noticias.

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