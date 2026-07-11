¿Por qué colapsaron los edificios y se podrá volver a construir en La Guaira? Geólogo responde

Más de dos semanas después del doble terremoto que golpeó a Venezuela, la emergencia sigue dejando un saldo devastador: más de 3.600 personas fallecidas, un número aún indeterminado de desaparecidos y miles de familias afectadas. Mientras continúan las labores de ayuda humanitaria, también crecen las preguntas sobre las causas del colapso de decenas de edificios, especialmente en el estado La Guaira.

En entrevista, el ingeniero geólogo Feliciano de Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos y con más de 35 años de experiencia en geología aplicada, explicó que la destrucción no fue uniforme en todo el estado, sino que se concentró en dos sectores específicos debido a las características del terreno.

Según el especialista, los mayores daños se registraron en las zonas de Catia La Mar-Playa Grande y Caraballeda-Tanaguarena, áreas construidas sobre rellenos aluviales de gran espesor. Allí, aseguró, se presentaron los llamados "efectos de sitio", un fenómeno que modifica el comportamiento de las ondas sísmicas al atravesar determinados tipos de suelo.

"Cuando la onda sísmica viaja por la roca lo hace a gran velocidad, pero al llegar a estos depósitos aluviales pierde velocidad, aumenta su amplitud y la aceleración del movimiento se amplifica en la superficie", explicó De Santis.



A ese fenómeno se sumó otro aún más crítico: la licuación del suelo. El geólogo indicó que los terrenos arenosos y saturados de agua sufrieron un aumento de la presión interna durante el terremoto, haciendo que el suelo perdiera temporalmente su resistencia y se comportara como un líquido.

La Guaira Foto: AFP

"Muchos edificios perdieron completamente su sustentación y terminaron colapsando", señaló.

Paradójicamente, De Santis afirmó que sectores con viviendas informales registraron daños mucho menores porque estaban ubicados sobre terrenos más estables. Incluso destacó que edificaciones históricas construidas hace varios siglos resistieron el sismo al encontrarse asentadas sobre roca.

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"Todas las edificaciones que estaban sobre roca presentaron únicamente daños menores, como fisuras en paredes, pero no hubo colapsos", explicó.

El problema no era construir allí, sino cómo hacerlo

El presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos aclaró que las zonas afectadas no eran necesariamente lugares donde estuviera prohibido construir. Sin embargo, advirtió que este tipo de terrenos exige diseños estructurales especiales y costosas obras de ingeniería para reducir el riesgo sísmico.

Entre las medidas que debieron implementarse mencionó fundaciones profundas mediante pilotes, mejoramiento del suelo con técnicas como vibroflotación, cementación e inyecciones, además de estructuras diseñadas para soportar una mayor aceleración sísmica.

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"Se puede construir prácticamente en cualquier tipo de suelo, siempre que se cumplan todas las prescripciones técnicas y geotécnicas. El problema aparece cuando esas recomendaciones no se aplican", sostuvo.

El experto explicó que estas soluciones incrementan considerablemente los costos de construcción, por lo que suelen ser viables únicamente en proyectos inmobiliarios de gran escala.

Durante la entrevista, De Santis señaló que uno de los aspectos que deberá revisarse tras la tragedia es el proceso de aprobación de nuevas construcciones.

A su juicio, las alcaldías han dejado de ejercer una revisión técnica independiente y actualmente otorgan permisos basándose principalmente en la responsabilidad del proyectista.

Por ello, propuso establecer una segunda revisión obligatoria de los proyectos en zonas de alta complejidad geológica, con el fin de verificar que cumplan todas las exigencias técnicas antes de autorizar su construcción.

¿Se podrá volver a construir en las zonas afectadas?

Para el geólogo, técnicamente sí es posible reconstruir en los sectores donde ocurrieron los mayores daños. No obstante, insistió en que hacerlo dependerá de la capacidad económica para ejecutar todas las obras de mitigación necesarias.

También consideró que el futuro de esos terrenos deberá discutirse entre autoridades, urbanistas, ingenieros, sociólogos y el Gobierno, teniendo en cuenta tanto los riesgos naturales como la vocación del territorio.

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Mientras tanto, planteó que una alternativa podría ser levantar edificaciones de menor altura en sectores con suelos más consolidados, cercanos a la montaña, así como reubicar a quienes decidan abandonar las áreas más vulnerables.

"Desde el punto de vista técnico, todo se puede hacer. Al final es un tema económico", concluyó De Santis.