Sube a 4.300 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

El número de muertos por el doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio aumentó a más de 4.300, informó el sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

"La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333", dijo Rodríguez en conferencia de prensa.

La cifra de heridos, según el balance ofrecido por Rodríguez, se mantiene en 16.740, mientras que se ha atendido a 31.193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90 %.

El número de personas sin vivienda también sigue en 17.907 y la de familias atendidas en 86.794, indicó el chavista en una rueda de prensa ante los medios.



Se observan las fachadas dañadas de dos edificios residenciales en Catia La Mar, estado de La Guaira (Venezuela), el 4 de julio de 2026, tras los terremotos. Los devastadores terremotos gemelos de Venezuela han causado la muerte de cerca de 3.000 personas, según cifras oficiales difundidas el 4 de julio, mientras los equipos internacionales de rescate comenzaban a reducir las operaciones de búsqueda de supervivientes entre los escombros. AFP

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que 18.437 personas se encuentran en un total de 94 campamentos transitorios.

El balance señala que se mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 el de colapsados.

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El diputado afirmó que 9.766 toneladas de alimentos han sido distribuidos, así como 13,9 millones de litros de agua.

Además, sigue subiendo el número de efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados (31.837) y el de voluntarios registrados (30.197).

Según el balance oficial, han ocurrido 1.203 réplicas desde el 24 de junio, entre ellas una de baja intensidad esta misma mañana.