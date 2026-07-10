Delcy Rodríguez conversa con Lula sobre el apoyo a Venezuela tras los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que conversó con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre el apoyo al país caribeño luego de que dos devastadores terremotos dejaran más de 3.800 muertos y al menos 16.740 heridos, así como unas 17.900 personas sin vivienda.

Rodríguez, quien inspeccionaba trabajos de recuperación en un edificio en Caracas, informó de un contacto la mañana de este viernes con el líder brasileño, quien, según la mandataria, está "muy pendiente" de las familias de los fallecidos y de quienes perdieron sus casas.

"En general está muy pendiente y ha expresado su solidaridad. Me dijo: 'Presidenta Delcy, lo que necesite, levantas el teléfono y me llamas'. Yo agradezco a la comunidad internacional, a los Gobiernos del mundo que han brindado esta mano amiga a Venezuela", dijo la líder chavista, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La funcionaria indicó que su Gobierno ha pedido "asistencia y cooperación internacional" para el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas y que en este momento se encuentran en su país expertos extranjeros que trabajan con las autoridades venezolanas responsables de la recuperación de la infraestructura y de viviendas.



Por otra parte, Rodríguez pidió que haya más formación en los hogares, escuelas y comunidades sobre terremotos, y señaló que hoy ocurrió un sismo "superficial", en referencia al temblor de magnitud 3,9 que sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas.

Tras los sismos del 24 de junio, Lula expresó su "gran preocupación y consternación", así como su "determinación de apoyar al Gobierno" de Rodríguez en la recuperación de las áreas afectadas.

El pasado 30 de junio, el ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó Venezuela junto con representantes de la institución financiera Caixa Econômica Federal y del Ministerio de Ciudades para ampliar la cooperación humanitaria.

Publicidad

El alto funcionario brasileño se reunió con la mandataria chavista para "avanzar en un trabajo articulado para la pronta construcción de viviendas para las familias afectadas", por lo que también estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, y la responsable de Hábitat y Vivienda, Paola Posani, según la televisora estatal.