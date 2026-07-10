Solidaridad sin fronteras: Israel lidera misión técnica de reconstrucción en La Guaira

En un gesto que trasciende las tensiones políticas de la última década, una delegación de expertos ingenieros y especialistas en evaluación estructural de Israel se encuentra desplegada en La Guaira, Venezuela. Liderada por el embajador Yoed Magen, la misión busca proporcionar asesoría técnica crucial tras la tragedia que ha afectado gravemente la infraestructura de la zona.

Evaluación estructural y el sistema de "semáforo" Uno de los pilares del trabajo israelí es la inspección de edificaciones para determinar su seguridad. El embajador Magen explicó que utilizan una metodología técnica, similar a la venezolana, para clasificar el estado de los inmuebles. Según detalló: "Edificios en rojo son aquellos que hay que demoler, que son peligrosos y no se pueden habitar. Los de amarillo se necesita rehabilitarlos... y el color verde son aquellos que se pueden devolver a los residentes".

El impacto emocional de este trabajo ya se siente en las comunidades locales. Magen relató que hace pocos días, cuando un equipo de ingenieros aprobó la habitabilidad de un edificio, "los residentes que estaban afuera empezaron a aplaudir".

El objetivo principal es reducir los riesgos para la población y permitir que las familias regresen a sus hogares lo antes posible.



Gestión de escombros y reconstrucción sostenible La experiencia de Israel en situaciones de emergencia, derivada de conflictos bélicos, ha sido puesta al servicio de Venezuela. La delegación propone un plan nacional de rehabilitación que incluye una metodología avanzada para el manejo de residuos. "Es toda una metodología que lamentablemente en Israel tenemos mucha experiencia porque hemos sido objetos de ataques con misiles", señaló el diplomático.

El plan contempla no solo la remoción de escombros, sino su clasificación y traslado a un parque ecológico para su reutilización. "Se puede reutilizar en la reconstrucción. Es un plan ambicioso", afirmó Magen, subrayando que actualmente trabajan "mano a mano" con las autoridades venezolanas y el Ministerio de Obras Públicas para ejecutar estas recomendaciones.

Solidaridad por encima de la diplomacia A pesar de que Israel y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el año 2009, la ayuda humanitaria ha sido priorizada por el gobierno israelí. El embajador enfatizó que la ausencia de vínculos formales "no fue un impedimento" para ofrecer apoyo inmediato tras conocerse la magnitud de la tragedia.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: