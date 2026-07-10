Terremotos en Venezuela frenaron negocios de calzado con Santander

Las consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela ya comienzan a sentirse en la economía santandereana. El sector del calzado confirmó la cancelación de pedidos comerciales y la ausencia de compradores venezolanos que tenían previsto asistir a la Feria del Cuero y el Calzado organizada por Asoinducals, uno de los eventos más importantes de la industria que se realizará del 14 al 17 de julio en Bucaramanga.

Wilson Gamboa, presidente de Asoinducals, informó que cerca del 50 % de los empresarios venezolanos invitados al encuentro desistieron de viajar debido a la situación que atraviesa ese país tras la emergencia sísmica.

Según explicó, la organización había trabajado junto con la Cámara Colombo-Venezolana para seleccionar a más de 30 grandes compradores pertenecientes a importantes cadenas comerciales de Venezuela, con el propósito de fortalecer las relaciones comerciales durante la feria.

"De ese grupo ya nos cancelaron 16 empresas. Esperamos que quienes aún no han desistido puedan acompañarnos, porque se trata de compradores muy importantes para la distribución de calzado en Venezuela", señaló el dirigente gremial.



Gamboa recordó que Venezuela continúa siendo uno de los principales mercados para el calzado fabricado en Bucaramanga y Santander, por la histórica relación comercial entre ambos países.

"Existe un vínculo muy fuerte entre Bucaramanga y Venezuela en materia de calzado. Nuestra ciudad ha sido durante muchos años un proveedor importante para ese mercado y por eso esta situación nos afecta", afirmó.

Pese al impacto generado por las cancelaciones, el presidente de Asoinducals aseguró que el gremio mantiene abiertas las puertas para los empresarios venezolanos y continúa buscando alternativas que faciliten su desplazamiento y participación en la feria.

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Al mismo tiempo, destacó que la coyuntura ha abierto nuevas oportunidades comerciales con Ecuador, país que, tras la eliminación de aranceles para este tipo de productos, representa un mercado con alto potencial para la industria santandereana.

"Con Ecuador no solo se abre una puerta, sino un gran portón. El calzado colombiano tiene muy buena aceptación por su diseño, confort y calidad, y las condiciones comerciales actuales representan una oportunidad importante para nuestros empresarios", indicó.

La Feria del Cuero y el Calzado reunirá durante cuatro días a fabricantes, comercializadores y compradores nacionales e internacionales, con la expectativa de fortalecer nuevos mercados en medio de un panorama internacional marcado por la incertidumbre generada tras los terremotos en Venezuela.