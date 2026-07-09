Comunidad quemó moto de presunto ladrón tras millonario hurto en Bucaramanga

Un violento episodio de justicia por mano propia alteró la tranquilidad del barrio Asturias en Bucaramanga. La comunidad del sector incineró una moto que era presuntamente utilizada en un millonario asalto a una mujer, hecho que terminó con la captura en flagrancia de un hombre de 34 años.

Los hechos se desencadenaron tras un reporte de alteración del orden público que alertó a las patrullas del sector. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con una aglomeración de ciudadanos enardecidos en torno a una motocicleta que ya consumían las llamas.

De acuerdo con el reporte de los hechos, minutos antes de la quema del vehículo, una mujer había sido interceptada y presuntamente intimidada con un arma cortopunzante por el conductor de la motocicleta. El asaltante logró despojarla de dos cadenas de oro cuyo valor comercial se estima en 10 millones de pesos.

Al percatarse del hurto, los vecinos de la zona reaccionaron de inmediato, acorralando al sospechoso e incinerando el vehículo en el que se movilizaba para evitar su escape.



“La reacción inmediata de nuestras patrullas y el trabajo articulado con la comunidad continúan siendo fundamentales para enfrentar el delito y capturar a quienes afectan el patrimonio y la tranquilidad de los ciudadanos. Invitamos a la ciudadanía a confiar en la Policía Nacional y a denunciar oportunamente cualquier hecho que altere la seguridad y la convivencia”, manifestó el coronel Héctor Daniel García Acevedo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

La intervención de las patrullas impidió que la situación pasara a mayores con el sospechoso, quien fue señalado directamente por los testigos y la víctima en el sitio. Tras ser capturado en flagrancia, el hombre de 34 años fue retirado de la zona para garantizar su integridad y continuar con el proceso legal.

El detenido y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas, un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación jurídica por el delito de hurto.