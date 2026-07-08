Sicarios asesinan a hombre en un billar de Bucaramanga en pleno partido de Colombia

Un nuevo hecho de violencia sacudió el centro de Bucaramanga en la tarde de este martes, luego de que un hombre fuera asesinado a tiros al interior de un establecimiento de billares ubicado en la carrera 16 con calle 37.

La víctima fue identificada por las autoridades como Luis Enrique Zárate Ariza, de 61 años, quien murió en el lugar tras recibir varios impactos de arma de fuego.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, hacia las 5:00 de la tarde ingresó una llamada a la línea de emergencias 123 alertando sobre una persona herida con arma de fuego en el establecimiento Billares Continental. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron al hombre sin signos vitales.

Las primeras versiones recopiladas por las autoridades indican que dos hombres llegaron al lugar en una motocicleta. Uno de ellos descendió, ingresó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima. Tras cometer el ataque, el sicario huyó junto a su cómplice en el mismo vehículo.



Momentos de pánico se vivieron en un billar del centro de Bucaramanga durante el partido de Colombia tras un ataque a bala que dejó una persona muerta. La víctima fue identificada como Luis Zárate, de 61 años. #VocesySonidos pic.twitter.com/9JWHnfJGAv — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 8, 2026

Luego del crimen, la Policía activó un plan candado y dispuso cierres viales en distintos sectores de la ciudad con el propósito de ubicar y capturar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección técnica al cadáver y recolectaron elementos materiales probatorios que permitan esclarecer los móviles del homicidio e identificar a los autores del ataque.

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Las autoridades avanzan en la revisión de cámaras de seguridad del sector y en la recolección de testimonios para establecer las circunstancias que rodearon este nuevo hecho de sangre ocurrido en el centro de la capital santandereana.