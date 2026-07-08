En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Empalme
Guerra EEUU - Irán
La Ola Blu
#MundialEnBlu
Resultado de la loterías hoy

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Sicarios asesinan a hombre en un billar de Bucaramanga en pleno partido de Colombia

Sicarios asesinan a hombre en un billar de Bucaramanga en pleno partido de Colombia

Las primeras versiones indican que dos hombres llegaron al lugar en una motocicleta. Uno de ellos descendió, ingresó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones.

cti.jpg
FOTO: suministrada por la Fiscalía General de la Nación
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Un nuevo hecho de violencia sacudió el centro de Bucaramanga en la tarde de este martes, luego de que un hombre fuera asesinado a tiros al interior de un establecimiento de billares ubicado en la carrera 16 con calle 37.

La víctima fue identificada por las autoridades como Luis Enrique Zárate Ariza, de 61 años, quien murió en el lugar tras recibir varios impactos de arma de fuego.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, hacia las 5:00 de la tarde ingresó una llamada a la línea de emergencias 123 alertando sobre una persona herida con arma de fuego en el establecimiento Billares Continental. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron al hombre sin signos vitales.

Las primeras versiones recopiladas por las autoridades indican que dos hombres llegaron al lugar en una motocicleta. Uno de ellos descendió, ingresó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima. Tras cometer el ataque, el sicario huyó junto a su cómplice en el mismo vehículo.

Luego del crimen, la Policía activó un plan candado y dispuso cierres viales en distintos sectores de la ciudad con el propósito de ubicar y capturar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección técnica al cadáver y recolectaron elementos materiales probatorios que permitan esclarecer los móviles del homicidio e identificar a los autores del ataque.

Publicidad

Las autoridades avanzan en la revisión de cámaras de seguridad del sector y en la recolección de testimonios para establecer las circunstancias que rodearon este nuevo hecho de sangre ocurrido en el centro de la capital santandereana.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Bucaramanga

Homicidios

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad