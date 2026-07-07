Alarma en Bucaramanga por ola de homicidios: “Hay un incremento en la tasa”, dice experto

La escalada de violencia volvió a poner en alerta al área metropolitana de Bucaramanga. En menos de 72 horas, cinco personas fueron asesinadas y una más resultó herida en una serie de ataques sicariales que, según las autoridades, estarían relacionados con una disputa entre estructuras criminales por el control del tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron en diferentes puntos del área metropolitana: el sector de La Cumbre, en Floridablanca; Quebradaseca, en Bucaramanga; Nuevo Girón; el barrio Kennedy y el sector de Chimitá. La seguidilla de homicidios ha generado preocupación entre las autoridades, los gremios económicos y expertos en seguridad por el recrudecimiento de la violencia.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el coronel Héctor García, informó que las investigaciones avanzan para esclarecer los crímenes e identificar a los responsables. Las principales hipótesis apuntan a ajustes de cuentas y a una confrontación entre organizaciones dedicadas al microtráfico.

La situación también fue analizada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana, desde donde se advirtió sobre un aumento cercano al 44% en la tasa de homicidios en el área metropolitana. Su director, Julio Acelas, aseguró que detrás de esta escalada hay una disputa entre grupos criminales locales y organizaciones transnacionales que buscan controlar el multimillonario mercado de las drogas.



Según Acelas, en la región tendrían presencia estructuras como Los del Sur, Los de San Rafa, el Tren de Aragua y otras organizaciones con conexiones nacionales e internacionales, cuyos enfrentamientos por el dominio de los puntos de distribución de estupefacientes estarían provocando el incremento de los asesinatos.

El experto también cuestionó la respuesta institucional frente a la problemática. A su juicio, las administraciones municipales del área metropolitana carecen de una estrategia integral de seguridad que complemente el trabajo de la Policía y de una política efectiva de prevención dirigida a los jóvenes que terminan siendo reclutados por estas organizaciones criminales.

Entre tanto, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció que la ciudad se sumará al bloque de defensa y seguridad ciudadana propuesto por el presidente electo Abelardo de la Espriella, como parte de las medidas para enfrentar el incremento de la criminalidad y contener el avance de las bandas dedicadas al tráfico de drogas en la región.