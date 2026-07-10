Nuevo sismo sacudió a Venezuela este viernes: se sintió en Caracas y La Guaira

Un sismo de magnitud 3,9 se registró este viernes en Venezuela, con el epicentro a 10 kilómetros al noreste de la parroquia Naiguatá, en el estado La Guaira, así lo dio a conocer la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Debido a la ubicación del epicentro en el litoral central, el sismo se sintió con particular claridad en las zonas costeras y en varios sectores de Caracas, donde ciudadanos reportaron la vibración en edificios y viviendas a través de redes sociales.

Sin reportes de daños

A pesar de la alarma inicial entre la población, la magnitud de 3,9 se considera moderada. Funvisis y los organismos de gestión de riesgos no han informado sobre afectaciones materiales de gravedad ni víctimas como consecuencia del temblor.



Sin embargo, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma y estar atentos a los canales oficiales ante posibles réplicas.