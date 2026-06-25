Copa Airlines reanuda vuelos a 3 ciudades de Venezuela pero siguen suspendidos a Caracas

La aerolínea panameña Copa Airlines informó este jueves que reanuda los vuelos a las ciudades de Valencia, Barquisimeto y Barcelona, pero los mantiene suspendidos hacia Caracas, la capital de Venezuela, que se vio afectada luego de los 2 terremotos de este miércoles que han dejado muertos y devastación en algunas zonas.

Copa Airlines había anunciado el miércoles en la noche la cancelación de los vuelos a Caracas, que se sirve del aeropuerto internacional de Maiquetía, que fue cerrado, y hoy había sumado a la medida los que tenían como destino Barquisimeto, Valencia y Barcelona.

"Tras recibir la notificación oficial C0667/26 emitida por las autoridades aeronáuticas de Venezuela, a partir de la tarde de hoy jueves 25 de junio reanudará sus vuelos regulares desde y hacia la ciudad de Valencia y desde mañana viernes 26 de junio de 2026 reiniciará sus operaciones desde y hacia Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo, según itinerario regular", informó la aerolínea.

La empresa añadió en un comunicado que "los vuelos desde y hacia Caracas continuarán suspendidos, en primera instancia, hasta el 2 de julio de 2026, sujetos a la evolución de las condiciones operativas".



La aerolínea sostuvo que permitirá cambios de fecha y origen/destino, así como reembolsos, sin costo alguno bajo determinadas políticas y condiciones y pidió a sus usuarios contactar a sus oficinas o agentes de viaje para ello.

"La Aerolínea mantiene sus equipos trabajando para brindar a los pasajeros la mayor cantidad de alternativas posibles y reitera su solidaridad con el pueblo venezolano ante esta lamentable situación", indicó un comunicado de la empresa.

Venezuela fue sacudida el miércoles por un "doblete sísmico", un terremoto de magnitud 7,2 y otro 7,5 registrados con solo 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe del país, que han causado al menos 188 y 1.520 heridos, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, han resultado afectadas, de acuerdo con la información oficial.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho que La Guaira, un estado costero norteño vecino a Caracas y donde está el principal aeropuerto del país, es el más afectado e indicó que ha sido declarado "zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron", cuya cantidad no precisó de inmediato.

Caracas, la capital, despertó este jueves entre escombros de edificios y restos de materiales que se desprendieron por los dos fuertes terremotos que sacudieron el miércoles una zona en el centro de Venezuela y dejaron al país suramericano sumido en una emergencia de proporciones aún desconocidas.