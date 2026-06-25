Colombia enviará equipo élite para búsqueda y rescate en Venezuela tras los terremotos

Colombia enviará este jueves un primer contingente de 63 rescatistas especializados a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los dos terremotos que sacudieron el miércoles a ese país, informó Javier Pava, director encargado de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), en una rueda de prensa.

"Nosotros vamos a llevar lo que se llama un equipo USAR (por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue), que tiene la posibilidad de entrar a espacios colapsados y edificaciones, y cuenta con todos los implementos para rescatar personas atrapadas dentro de esos edificios", señaló el funcionario en Bogotá al término de una reunión del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

El equipo de rescatistas está conformado por personal de élite de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y Ejército, especializado en operaciones de búsqueda y rescate urbano debido a su entrenamiento para operar en estructuras colapsadas.

Pava agregó que el grupo viajará acompañado por perros y que el operativo contará con dos aeronaves militares: un avión Hércules para el transporte del personal y un C-40 destinado a movilizar la carga y los equipos especializados.



Mientras tanto, la Cancillería informó que el Consulado de Colombia en Caracas permanece cerrado debido a afectaciones estructurales ocasionadas por el sismo, mientras se realizan inspecciones para determinar si puede reabrir sus servicios.

La viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Paula Andrea Cerón, pidió a los familiares de colombianos en Venezuela utilizar exclusivamente los canales oficiales habilitados para reportar personas desaparecidas o solicitar información, con el fin de centralizar la atención.

"Tenemos habilitado el correo contactenos@cancilleria.gov.co, la línea en Colombia (601) 382 6999, opción 2; la línea gratuita 01 8000 938 000; la línea gratuita en Venezuela 0800 100 7214 y el WhatsApp del Consulado de Colombia en Caracas +58 422 204 3032, para que toda la información sobre connacionales desaparecidos o que requieran asistencia sea canalizada por los medios oficiales", afirmó la funcionaria.

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La viceministra indicó que, hasta el momento, se han recibido reportes preliminares sobre tres posibles colombianos desaparecidos bajo los escombros, aunque aclaró que aún no existe un balance oficial.

Según el registro consular, en Venezuela hay inscritos 239.652 colombianos, aunque la Cancillería estima que la comunidad colombiana residente en ese país podría oscilar entre 850.000 y 1,5 millones de personas, debido a que la inscripción consular es voluntaria