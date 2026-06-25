Doble impacto en Venezuela: la ciencia detrás del "doblete" sísmico que devastó la costa

La reciente actividad sísmica en Venezuela ha dejado a la población en estado de alerta y a la comunidad científica analizando un fenómeno poco común pero históricamente registrado: el doblete sísmico. Según explicó en Mañanas Blu, Nahum Méndez, geólogo y divulgador científico de la Universidad de Valencia, lo ocurrido no fue una simple réplica, sino dos eventos de gran magnitud ocurridos casi en simultáneo.

¿Qué es un doblete y cómo ocurrió?

El experto señaló que el país experimentó dos terremotos de magnitudes muy similares y con epicentros sumamente cercanos. "Ayer lo que tuvimos fueron dos terremotos seguidos de una magnitud muy similar... lo que conocemos como un doblete en sismología", afirmó Méndez.

Este fenómeno ocurre cuando un primer sismo (de magnitud 7.2 en este caso) libera energía pero, al mismo tiempo, transfiere un "estrés o un esfuerzo" a otros sectores de la falla.



El geólogo utilizó una analogía sencilla para explicar la rapidez del segundo evento: "Es como si le pegáramos un pequeño empujón" a las fallas del entorno, lo que desencadenó un segundo movimiento apenas 39 segundos después, alcanzando una magnitud de 7.5.

Guaira, Venezuela Foto: @DaniArguinzones

Méndez recordó que, aunque no es lo habitual, existen precedentes como el terremoto de Siria y Turquía en 2023, e incluso sugirió que el histórico terremoto de 1812 en Venezuela pudo haber sido también un doblete.

La diferencia letal entre 7.2 y 7.5 Una de las mayores interrogantes fue por qué un incremento de solo 0.3 puntos en la escala de magnitud generó una destrucción tan superior, especialmente en el estado de La Guaira. La respuesta reside en la escala logarítmica de la energía. "En estos 0.3 puntos de diferencia entre un terremoto y el otro se libera tres veces más de energía", explicó el geólogo.

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Esta liberación masiva de energía encontró estructuras ya debilitadas por el primer sismo. Méndez describió la situación de forma gráfica: "Digamos que uno empieza... el trabajo y el otro es quien acaba remandando esa faena".

Al estar las infraestructuras en una situación vulnerable tras el primer impacto, el segundo terremoto, con el triple de fuerza, provocó los colapsos definitivos.

Fallas geológicas y mitos descartados Sobre el origen del evento, se mencionaron fallas críticas como la de San Sebastián y la de Boconó, situadas en la zona norte y costera de Venezuela

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Méndez explicó que las fallas no siempre se mueven al unísono y que la ruptura de un segmento puede sobrecargar otro, comparándolo con la ruptura de gomas elásticas: "Si esa fuerza adicional acaba por dañar otra goma, pues al final... se rompe otra goma más".

Finalmente, el experto fue enfático en desmentir teorías que vinculan estos sismos con la extracción de petróleo o el fracking, así como con otros terremotos ocurridos recientemente en Japón o California. "Estos tres terremotos son independientes... no tiene nada que ver en absoluto un terremoto con el otro, ni tampoco con la extracción de petróleo", sentenció, aclarando que, aunque la actividad humana puede inducir sismicidad, en este caso se trata de eventos geológicos naturales y aleatorios.

Escuche aquí la entrevista: