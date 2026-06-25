Comunidad venezolana en Cali inicia donatón de ayudas para damnificados por terremoto

La comunidad venezolana en Cali se ha unido en solidaridad con las familias, amigos y conocidos que permanecen en ese país y que fueron víctimas del terremoto registrado ayer, cuya magnitud superó los 7.0 grados.

A través de diferentes fundaciones y colectivos, se inició una donatón, para recolectar alimento, ropa, productos de aseo y en general de necesidades básicas, para enviar a Venezuela y brindar un apoyo a quienes lo perdieron todo en medio de esta emergencia.

En Cali, se ha dispuesto como centro de acopio la fundación FunColVen, ubicada al sur de la ciudad, en la carrera 44a # 13B - 30, barrio Santo Domingo.

"De primera necesidad todos los productos, cualquier granito de arena, cualquiera, por pequeño que sea, vale la pena, especialmente medicamentos. Hay familias que de verdad quedaron sin nada, el enfoque que queremos es: lo que se pueda, lo que sea es útil, eso suma", indicó Alejandro Márquez, líder de la comunidad venezolana en Cali.



En cuando al apoyo de los organismos de socorro, desde la capital vallecaucana se enviará a Venezuela un grupo de apoyo técnico de los bomberos, especializado de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y se dispondrá de la línea especial de atención para los ciudadanos venezolanos que necesitan ubicar a familiares desaparecidos, con el servicio de Restablecimiento de Contactos Familiares.

Así como en Cali, también hay puntos de recolección de ayudas en otras ciudades de Colombia, como Cúcuta, Bogotá y Cartagena.