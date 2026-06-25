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Alcaldía de Medellín puso a disposición equipo técnico y herramientas para afectados en Venezuela

La Cruz Roja activó canales de atención para venezolanos que perdieron contacto con sus familias.

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Terremoto Venezuela
EFE
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

Miles de venezolanos pasan por un difícil momento por cuenta del enorme terremoto que sacudió varias ciudades del vecino país y por ello desde la Alcaldía de Medellín anunciaron que pusieron a disposición todas las herramientas necesarias para poder identificar las afectaciones que dejó la catástrofe natural.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, insistió a través de sus redes sociales que la capital de Antioquia está dispuesta a enviar las ayudas tecnológicas necesarias para tratar de identificar los daños ocasionados por el sismo de grandes magnitudes que sacudió a los venezolanos.

"Ponemos a disposición nuestra experiencia en gestión del riesgo de desastres, así como nuestro equipo técnico y nuestras herramientas tecnológicas de aplicación móvil para apoyar la identificación rápida de afectaciones, la evaluación de la habitabilidad y seguridad de las edificaciones, y la priorización de las necesidades de las comunidades más afectadas", mencionó Gutiérrez.

El mandatario señaló que están listos para coordinar, acompañar y compartir conocimiento, capacidades y tecnología que contribuyan a una respuesta mucho más ágil, a la toma de decisiones oportunas y a la recuperación temprana de los territorios afectados.

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Hay que mencionar que hay muchos ciudadanos venezolanos radicados en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá que intentan establecer comunicación con familiares y amigos en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico, mientras persisten las fallas en las comunicaciones y continúan las labores de búsqueda y rescate.

Ante esta situación, la Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia, habilitó canales especiales de atención para apoyar a las personas que hayan perdido contacto con sus seres queridos en el vecino país. La entidad informó que los ciudadanos pueden comunicarse a través de la línea 317 592 4024 o el correo electrónico rcf@crantioquia.org.co donde recibirán orientación.

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