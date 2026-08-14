“Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos”: Trump

Durante su visita al David S. Mack Center for Training and Intelligence, en Garden City, Long Island, Nueva York, Tel presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos está “ganando a lo grande” frente a Irán y destacó los avances de su gobierno.

“Una sola semana. Y también estamos ganando a lo grande con la República Islámica de Irán. Nadie tiene idea de lo exitosos que somos. No quieren escribir sobre ello, pero lo saben. ¿Saben quién sabe lo bien que lo estamos haciendo? Irán. Irán. Piénsenlo. No tienen armada”, aseguró el mandatario.

Trump también afirmó que Irán está siendo derrotado y se refirió al estrecho de Ormuz: “Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos. En esencia, para eso tenemos el bloqueo. Ningún barco puede pasar, a menos que nosotros queramos”.

El presidente estadounidense también defendió la posibilidad de que los ciudadanos tengan que pagar un precio más alto por la gasolina, argumentando que las medidas buscan impedir que Irán desarrolle un arma nuclear.



“Recuerden que lo hacen para que un país muy malvado no pueda tener un arma nuclear (…) No queremos que tengan un arma nuclear. Así que recuerden eso cuando tengan que pagar un poco más y estén pagando cuatro dólares. (…) Hice lo correcto, logré bajar el precio a menos de dos dólares en muchos estados. Pero no se puede incluir a California porque siguen subiendo los impuestos”, sostuvo Trump.

Estrecho de Ormuz AFP

Las declaraciones sobre Irán estuvieron acompañadas por un balance de seguridad presentado por el mandatario durante su visita a Nueva York este viernes 14 de agosto.

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Trump destacó las cifras de criminalidad de 2025 y aseguró que reflejan el trabajo realizado por el FBI y las fuerzas del orden para combatir los delitos violentos en Estados Unidos.

Según las cifras difundidas por la Casa Blanca, 2025 registró la mayor disminución interanual de los delitos violentos, con 1,1 millones menos de casos frente a 2024. En términos porcentuales, los delitos violentos disminuyeron 9,3 %, al pasar de 1.234.163 a 1.119.768 casos estimados.

Entre los principales indicadores, los homicidios y homicidios involuntarios disminuyeron 18,1 %, al pasar de 17.206 a 14.085 casos. Las violaciones bajaron 7,6 %, de 133.404 a 123.332; los robos disminuyeron 18,5 %, de 207.399 a 168.927; y las agresiones agravadas cayeron 7,2 %, de 876.153 a 813.424.

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También se registró una reducción del 12,4 % en los delitos contra la propiedad, que pasaron de 5.989.723 a 5.245.768 casos. Dentro de esta categoría, los robos a viviendas disminuyeron 15,8 %, los hurtos 9,8 % y los robos de vehículos 22,7 %.

La Casa Blanca señaló además que 2025 tuvo una de las tasas de homicidio más bajas desde que el FBI comenzó a registrar estos datos en 1936 y destacó el trabajo del FBI y de las fuerzas del orden en la reducción de los delitos.

Para 2026, las cifras todavía son preliminares. Entre enero y junio, frente al mismo periodo de 2025, los delitos violentos disminuyeron 10,6 %. En el mismo periodo, los homicidios y homicidios involuntarios bajaron 23 %, las violaciones 18,6 %, los robos 19,6 % y las agresiones agravadas 7,2 %.

De acuerdo con la Casa Blanca, el FBI continúa procesando los datos del programa Uniform Crime Reporting (UCR), por lo que las cifras correspondientes a 2026 pueden presentar modificaciones posteriores.