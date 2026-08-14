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Blu Radio  / Mundo  / Fuerte terremoto en Indonesia de 7.7 hoy viernes 14 de agosto de 2026

Fuerte terremoto en Indonesia de 7.7 hoy viernes 14 de agosto de 2026

El fuerte terremoto se dio sobre las 4:50 de la tarde (hora colombiana) en el norte de Indonesia. Autoridades internacional evaluan la situación.

Terremoto en Indonesia.jpg
Terremoto en Indonesia //
Foto: Eartqueake
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes 14 de agosto la región de Ende, en Indonesia, generando preocupación entre las autoridades locales y organismos internacionales de monitoreo sísmico. El movimiento telúrico ocurrió a las 16:58 (hora local) y tuvo su epicentro ubicado a 68 kilómetros al nornoroeste de dicha ciudad.

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El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), encargado de la medición técnica del fenómeno, reportó que el sismo se originó a una profundidad superficial de apenas 10 kilómetros. Esta escasa profundidad es un factor crítico, ya que suele incrementar la intensidad de las sacudidas en la superficie y, por ende, el potencial de daños materiales en las infraestructuras cercanas al epicentro.

Terremoto en Indonesia hoy 14 de agosto.png
Foto: USGS

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Hasta el momento, las autoridades de Indonesia no han emitido reportes oficiales sobre víctimas mortales, heridos de gravedad o daños estructurales de gran escala. Sin embargo, los servicios de emergencia se mantienen en estado de alerta máxima ante posibles réplicas que podrían afectar la estabilidad de las edificaciones en las zonas más próximas al foco del temblor.

La ubicación geográfica del epicentro, situado en las coordenadas 8.310°S y 121.352°E, coloca a este evento en una de las áreas de mayor actividad tectónica del planeta. Indonesia forma parte del denominado "Anillo de Fuego" del Pacífico, una zona caracterizada por la frecuente interacción de placas tectónicas que deriva en sismos de alta intensidad y actividad volcánica recurrente.

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