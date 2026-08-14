Videos: así se vivió el fuerte terremoto hoy en Indonesia; edificios destruidos

Emergencia en Indonesia tras reportarse un fuerte terremoto de 7.7 hoy viernes, 14 de agosto. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el epicentro fue en la región de Ende, en donde se reportan graves daños estructurales los cuales han podido ser evidencias en videos en redes sociales.

Varios videos se han hecho virales en cuestión de minutos de algunas edificaciones con graves daños estructurales u otras completamente caídas tras el terremoto, asimismo, hay alerta por parte de las autoridades locales de tsunami y piden evacuar playas en el norte, zona en la cual se dio el epicentro de esta emergencia.

🇮🇩| POTENTE SISMO M7.7 EN INDONESIA PROVOCA COLAPSO DE EDIFICIOS Y ALERTA DE TSUNAMI 🌊



Un terremoto de gran magnitud sacudió la región de las islas menores de la Sonda, generando el derrumbe de múltiples estructuras, fuertes réplicas y la activación inmediata de alertas de… pic.twitter.com/gH0xerYTAG — News On Demand (@OnDemand_News) August 14, 2026

También se han conocido videos en hoteles, casas y lugares públicos de cómo vivieron el terremoto las personas en Indonesia. Es importante destacar que, en hora local, apenas se encuentra amaneciendo en este país y la emergencia se produjo sobre las 5:58 de la mañana, por eso, en algunos clips se ve que está saliendo sol.

La ubicación geográfica del epicentro, situado en las coordenadas 8.310°S y 121.352°E, coloca a este evento en una de las áreas de mayor actividad tectónica del planeta. Indonesia forma parte del denominado "Anillo de Fuego" del Pacífico, una zona caracterizada por la frecuente interacción de placas tectónicas que deriva en sismos de alta intensidad y actividad volcánica recurrente.



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Gempa 7,7 M di Flores, Indonesia !!!

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Gambaran dari warga di sana..

.#earthquake pic.twitter.com/NqfwO2YhV8 — Ifa ae 🍉 (@a_ifa) August 14, 2026

De hecho, horas antes de producirse el terremoto, frente a la isla Flores el monte Ibu, un volcán situado al este de Indonesia, entró en erupción expulsando cenizas a cinco kilómetros de altura en una de sus mayores erupciones de este año.

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Por ahora, no se reportan heridos ni fallecidos tras el terremoto, sin embargo, autoridades verifican los daños y piden a los ciudadanos mantenerse alerta por los canales oficiales ante cualquier novedad, en especial por el riesgo de tsunami que se generó.