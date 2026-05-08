Tres senderistas muertos en Indonesia tras la erupción del volcán Dukono

Dos senderistas singapurenses murieron y uno permanece desaparecido este viernes en Indonesia tras la erupción del volcán Dukono, ubicado en la isla de Halmahera, en el noreste del país, según informaron las autoridades locales.

La agencia de rescates de Indonesia, Basarnas, indicó en un comunicado que logró evacuar con éxito a alrededor de una veintena de personas que habían quedado atrapadas tras la erupción del volcán Dukono, ocurrida a las 7:41 hora local (22:41 GMT del jueves), horas después de reportar que 17 excursionistas estaban desaparecidos.

“Se ha informado de dos personas fallecidas, una desaparecida y otras dos siguen en la ladera de la montaña buscando” al senderista desaparecido, explicó Basarnas, que además confirmó la existencia de “varios heridos”, sin precisar la cifra exacta.

Tres senderistas muertos y uno desaparecido en Indonesia tras la erupción del volcán Dukono AFP

Erupción del volcán Dukono generó alerta en Indonesia

La erupción del volcán Dukono se prolongó durante más de 16 minutos, estuvo acompañada de fuertes estruendos y provocó una densa columna de humo que alcanzó cerca de 10.000 metros sobre la cumbre, de acuerdo con la agencia de vulcanología de Indonesia.



Las autoridades advirtieron que la zona sigue siendo altamente peligrosa debido a la intensa actividad volcánica, que “podría intensificarse en cualquier momento”, además de los riesgos derivados de la exposición a cenizas volcánicas.

“La nube de ceniza se desplaza hacia el norte, lo que supone un riesgo de caída de ceniza en zonas residenciales y en la ciudad de Tobelo. Esta situación incrementa los riesgos para la salud de la población y altera las actividades diarias, incluido el transporte y la limpieza ambiental”, alertaron las autoridades indonesias.



Indonesia mantiene restricciones cerca del volcán Dukono

Desde el 11 de diciembre de 2024, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia recomienda a residentes, turistas y excursionistas evitar cualquier actividad en un radio de cuatro kilómetros del cráter activo Malupang Warirang, situado en el flanco suroeste del Dukono.

Una fotografía distribuida por la agencia indonesia de mitigación de desastres (BNPB) el 8 de mayo de 2026 muestra el humo que se eleva tras la erupción del monte Dukono, visto desde Tobelo, en el norte de Maluku. Tres excursionistas, entre ellos dos extranjeros, fallecieron y diez desaparecieron tras la erupción de un volcán en la isla de Halmahera, al este de Indonesia, que arrojó una nube de ceniza al aire, según informó un jefe de policía local. HANDOUT/AFP

Indonesia hace parte del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, donde se registran miles de temblores cada año, la mayoría de magnitud moderada. El país asiático alberga más de 400 volcanes, de los cuales al menos 129 permanecen activos y 65 son considerados peligrosos.

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Otras erupciones recientes en Indonesia

En diciembre de 2023, la erupción del volcán Merapi, considerado uno de los más activos del planeta y ubicado en la isla de Sumatra, dejó 23 personas muertas.

Asimismo, el pasado noviembre, las autoridades evacuaron a cerca de 1.000 personas, entre ellas más de un centenar de alpinistas, tras la erupción del volcán Semeru, en la isla de Java, una de las más pobladas del mundo.

