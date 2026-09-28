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Blu Radio  / Mundo  / Trump espera retomar esta semana las negociaciones con Irán tras rechazar su propuesta

Trump espera retomar esta semana las negociaciones con Irán tras rechazar su propuesta

Preguntado sobre la posibilidad de reanudar los ataques aéreos contra Irán, el mandatario estadounidense respondió: "Siempre estoy pensando en ello".

Trump asegura que EE.UU. atacará hoy nuevamente "con dureza" a Irán
Trump asegura que EE.UU. atacará hoy nuevamente "con dureza" a Irán
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que espera que su Gobierno retome esta semana que entra las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra, después de rechazar una propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

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"Espero más conversaciones con Irán (esta semana). Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero. Es el que tal vez hubiéramos alcanzado hace un año. Se extralimitaron", dijo en una entrevista telefónica con el diario digital Axios.

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Preguntado sobre la posibilidad de reanudar los ataques aéreos contra Irán, el mandatario estadounidense respondió: "Siempre estoy pensando en ello".

Los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron el martes negociaciones con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a través de mediadores cataríes, al margen de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

Irán planteó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares, a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspenda las sanciones al crudo iraní y restablezca el alto el fuego.

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Trump rechazó el sábado la propuesta y presiona para que Irán haga concesiones en materia nuclear.

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