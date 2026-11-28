La temporada de descuentos y las compras navideñas también representan una oportunidad para los delincuentes, quienes aprovechan las falsas promociones y los enlaces fraudulentos para quedarse con el dinero o la información personal de los compradores.

En entrevista con Casa Blu, Juan Diego Jaramillo González, vicepresidente de ACH Colombia, explicó cómo han evolucionado las estafas digitales y qué precauciones deberían tomar los usuarios antes de realizar una transacción.

Hackers // Foto: Pexels

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Así utilizan la inteligencia artificial para estafar

Jaramillo advirtió que los delincuentes están utilizando inteligencia artificial para replicar las páginas oficiales de comercios y empresas de servicios públicos, creando sitios prácticamente idénticos a los originales.

“La inteligencia artificial está haciendo mucho daño en un tema puntual en fraude y es que están copiando las páginas de los comercios igualitas. Entonces, crean links de pago y la gente cae en esos links de pago”, explicó.



Por eso, recomendó revisar cuidadosamente la dirección web, verificar que corresponda al dominio oficial y desconfiar de las ofertas excesivamente económicas. Incluso una página con HTTPS puede ser fraudulenta, por lo que es preferible ingresar directamente al portal del comercio y evitar enlaces que puedan redirigir a páginas falsas.

¿Qué revisar antes de pagar por PSE?

El ejecutivo explicó que PSE cuenta con un sistema de prevención de fraudes que analiza 50 variables con respecto a la persona que realiza la compra, además de los mecanismos de seguridad de las entidades bancarias.

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Sin embargo, recomendó verificar los datos y el monto de la transacción antes de autorizarla, así como proteger la información personal ante posibles intentos de suplantación.

“Tenga cuidado con la información personal, no comparta claves, no comparta contraseñas, no comparta su cédula, sus números de cuenta a ningún tercero. En la medida que se cuiden los datos personales es cuando se disminuye la probabilidad de fraude”, señaló.

Pagos por PSE Foto: Bing

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Más de 3,5 millones de transacciones durante el Black Friday

El experto entregó un balance del comportamiento de los pagos digitales durante esta temporada de descuentos. Según explicó, el uso de PSE ha crecido cerca del 15 % frente al año anterior.

Durante la jornada del viernes 27 de noviembre se registraron más de 3,5 millones de transacciones a través de este sistema de pagos.

“Nosotros en el corte de ayer hicimos más de 3,5 millones de transacciones. (...) Black Friday empieza hace una semana y se acabará seguramente el lunes o martes, pero nosotros esperamos tener cerca de 80 millones de transacciones en el mes, muy apalancadas por Black Friday a través de PSE”, aseguró.

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El crecimiento de las compras digitales durante estas fechas refuerza la importancia de verificar los comercios, proteger la información bancaria y tomarse unos segundos adicionales para revisar los datos antes de autorizar cualquier pago.

Escuche aquí la entrevista completa: