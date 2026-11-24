Con la llegada del Black Friday, miles de personas aprovechan las ofertas y descuentos para adelantar sus compras, pero mientras los consumidores buscan los mejores precios, los delincuentes también encuentran una oportunidad para engañar y quedarse con su dinero o sus datos personales. Una promoción con el 80 % de descuento que está a punto de terminar o un mensaje de texto que anuncia problemas con la entrega de un paquete y pide pagar $4.900 para reprogramar el envío pueden parecer situaciones normales, pero detrás de ellas podría esconderse una estafa.

Ante este panorama, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, a través de la campaña ‘No Caiga en la Red’, hizo un llamado a los ciudadanos para que estén atentos antes de hacer clic en enlaces, realizar pagos o entregar información personal y bancaria. La recomendación principal es sencilla y consiste en hacer una pausa y verificar antes de continuar, especialmente cuando reciben mensajes que los presionan para tomar decisiones rápidas, ofrecen beneficios demasiado buenos para ser ciertos o advierten sobre supuestas consecuencias si no realizan un pago inmediato.

Black Friday Foto: referencia, Pexels

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Una de las modalidades que genera mayor preocupación durante estas jornadas de descuentos son las falsas promociones. Según el programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría de Seguridad, los delincuentes pueden utilizar los nombres, las imágenes y hasta los logotipos de establecimientos comerciales reconocidos para hacerles creer a las personas que están frente a una oferta legítima. Por eso, si recibe una publicidad con descuentos extraordinarios, una cuenta regresiva o un mensaje que insiste en que la promoción está a punto de terminar, no se apresure a comprar ni ingrese directamente al enlace, lo más seguro es buscar por su cuenta la página web o la aplicación oficial de la tienda y comprobar si realmente existe esa oferta.

Otra alerta tiene que ver con los mensajes de texto sobre supuestos inconvenientes con la entrega de paquetes. En estos casos, los ciudadanos reciben notificaciones que aseguran que su pedido no pudo ser entregado y que deben pagar una pequeña suma de dinero para programar nuevamente el envío. Aunque se trate de cobros aparentemente insignificantes, como $4.900, el verdadero objetivo puede ser obtener los datos de la tarjeta bancaria o acceder a información financiera. Si está esperando una compra, consulte directamente el estado del pedido en la plataforma donde lo realizó y no utilice los enlaces que llegan a través de mensajes de texto.



Las recomendaciones también están dirigidas a los comerciantes y vendedores que reciben pagos digitales, pues ellos tampoco están libres de caer en engaños. Antes de entregar un producto, deben confirmar que el dinero haya ingresado efectivamente a su cuenta, utilizando los canales oficiales de su entidad financiera. No basta con que el comprador muestre una captura de pantalla o envíe un comprobante de pago, porque estos soportes pueden ser falsificados y no garantizan que la transacción se haya realizado.

Sin embargo si usted ya cayó en una estafa la recomendación por parte de La Secretaría de Seguridad es comunicarse inmediatamente con la entidad financiera si identifica un cobro que no reconoce o una transacción sospechosa, reportar lo sucedido y solicitar el bloqueo del producto bancario afectado. También es importante guardar los mensajes, las capturas de pantalla y cualquier otro soporte que pueda servir como evidencia para adelantar la denuncia.

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Para acompañar a las personas afectadas, el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) brinda orientación sobre la ruta de atención y apoyo para facilitar el proceso ante las autoridades. Quienes necesiten asesoría pueden comunicarse al teléfono (601) 377 9595, opción 5, extensión 1137.

El llamado de las autoridades es a no dejarse llevar por la emoción de encontrar una oferta o por el afán de recibir un paquete. Durante el Black Friday, antes de comprar, pagar o compartir cualquier dato, verifique que la información sea verdadera y que esté utilizando los canales oficiales.